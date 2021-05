Țîcu: Maia Sandu are fermă de trolli | VIDEO

11:10

Primăria Chișinău își propune lansarea a două puncte de vaccinare mobile, una pentru oraș, altul pentru suburbii. „În Chișinău am început vaccinarea tuturor persoanelor deja de 2 luni. Dar cifrele încă sunt modeste. La început nu am avut vaccinuri – am fost criticați. Ulterior am avut stocuri limitate de vaccinuri – în continuare am fost […]