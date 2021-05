„Aveam dificultăți în angajarea în câmpul muncii și am plătit 1.000 de euro”. Un moldovean, depistat că avea permis de conducere falsificat

11:50

Liderul Socialiștilor Igor Dodon are doar cuvinte de laudă la adresa președintelui PCRM, Vladimir Voronin, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Dodon susține că respectul său față de Voronin a crescut de la an la an, chiar dacă nu mai departe de toamna trecută îl numea pe liderul comunis drept un om fără curaj […] Articolul (VIDEO) Dodon susține că de la an la an respectul său față de Voronin a sporit; Acum câteva luni îl numea fricos căruia „îi tremură panatalonii"