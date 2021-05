Cursul valutar pentru astăzi: Cât costă principalele valute de referință

14:30

„Platforma DA a militat în permanență pentru unitatea forțelor democratice, proeuropene, proromânești. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca în această campanie să ne asigurăm de sprijinul și altor forțe decât ceea ce înseamnă Platforma Demnitate și Adevăr și sper că am reușit acest lucru. Vom avea o campanie curată, o campanie corectă pe care am considerat că trebuie s-o începem anume așa, fără a ne înghesui în primele zile pentru a depune lista”, a declarat liderul Platformei DA, Andrei Năstase pentru Radio Europa Liberă.