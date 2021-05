OMS propune negocierea unui tratat global privind pandemiile. Când ar putea începe negocierile?

21:20

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat „anumite situații dubioase ce cad sub incidența legislației penale și fiscale” în cazul declarației de avere a fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, pentru anul 2019. ANI a mai remarcat „tranzacții cu caracter dubios”, pentru care a sesizat Serviciul Fiscal de Stat. Plahotniuc are un termen de 30 zile … Articolul „Situații dubioase ce cad sub incidența legislației penale și fiscale”. Plahotniuc are 30 de zile pentru a-și corecta declarația de avere apare prima dată în ZUGO.