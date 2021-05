Prognoza meteo pentru 26 mai: Soare din plin

03:00

Nu baga in seama lacrimile cauzate de ceapa, beneficiile sînt mult mai mari decat neplacerile intrucat leguma este un aliat de nadejde in lupta impotriva multor boli. De asemenea, ceapa adauga un plus de savoare oricarei retete. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca acest aliment minune este foarte ieftin.Iata cateva dintre beneficiile incredibile pentru sanatate oferite de consumul de ceapa.Fi