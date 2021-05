Diaspora va putea vota chiar și cu buletinul sau pașaportul expirate

06:50

Liderul Partidului Unității Naționale (PUN), Octavian Țîcu, vrea să mai candideze o dată la alegerile prezidențiale viitoare din R. Moldova, informează Realitatea.md. În același timp, el spune că vrea să-și încerce norocul și în România. „Evident. Am de dus până la sfârșit. Dacă voi face Unirea, voi candida la funcția de președinte al României. Why […] Articolul Octavian Țîcu vrea să candideze la prezidențiale în două țări: Why not? apare prima dată în Realitatea.md.