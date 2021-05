Cutremur cu magnitudinea de 4,5 în Vrancea

16:10

Rețeaua de canalizare a municipiului Chișinău „se sufocă zilnic sub povara unor deșeuri, cum ar fi măști, pungi, pet-uri, ambalaje, produse de igienă intimă, cârpe,…The post Apă-Canal Chișinău: Rețeaua se sufocă din cauza măștilor aruncate zilnic în canalizare first appeared on Independent.