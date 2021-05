Remember// Deputata Nadejda Brînzan despre Izbînda poporului însuflețit de elita intelectuală în anii 1989 – 1991

21:10

In mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiasca necuprinsa de mintea noastra, care se repeta din an in an, in Sambata Mare, de aproape 20 de veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre vazuta atat de credinciosi, cat si de necredinciosi. Este minunea care uimeste toata mintea si dovedeste oamenilor pana la sfarsitul […] detalii...