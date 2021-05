Kęstutis Kudzmanas: Obiectivele principale sunt lupta anticorupție și reforma justiției

23:30

Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a declarat Europei Libere că a depus luni setul de acte la Comisia Electorală Centrală pentru a se înregistra în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Politicianul spune că101 candidați la funcția de deputat se regăsesc pe lista Platformei DA. Printre aceștia se numără deputați din Legislatura a X-a, fermieri, primari, consilieri, dar și reprezentanți din diasporă. Europa Liberă: Veniți de la Comisia Electorală Centrală după ce ați depus actele și așteptați să fiți înregistrați, aveți și lista electorală deja definitivată, aprobată. Haideți să pornim de la acest eveniment care s-a produs astăzi.Andrei Năstase: „Este adevărat, vin de la Comisia Electorală Centrală, unde am depus toate actele necesare pentru a ne înregistra lista echipei Platformei Demnitate și Adevăr, acolo unde se regăsesc oameni de calitate din aproape toate domeniile.”Europa Liberă: Primele 10 nume ați putea să le spuneți și pentru ascultătorii și cititorii noștri?Andrei Năstase: „Sunt nume cunoscute din Parlamentul Republicii Moldova. E vorba despre președintele Platformei Demnitate și Adevăr, umila mea persoană...”Europa Liberă: Dvs. deschideți lista.Andrei Năstase: „Alexandru Slusari, vicepreședinte; Igor Munteanu, vicepreședinte; Inga Grigoriu, la fel, cunoscut vicepreședinte al Platformei DA; Dinu Plângău; vorbim aici despre Liviu Vovc, despre Maria Ciobanu, Ion Terguță. Iată, cunoaște toată lumea, Ion Terguță și Maria Ciobanu au foști colegi în permanență, și avem un reprezentant al diasporei în listă, dna Iana Stanțieru, angajată și este în bordul unei prestigioase întreprinderi internaționale, Johnson avem în listă reprezentanți ai mai multor bresle, ai mai multor segmente sociale, este bine reprezentat...”Europa Liberă: Alți actori politici s-au grăbit mai repede să ajungă la CEC, să se înregistreze. Dvs. ați mai așteptat în eventualitatea să faceți un bloc, să mai convingeți pe cineva că ar trebui o listă comună națională? Care a fost motivul? Andrei Năstase: „Da, Platforma DA a militat în permanență pentru unitatea forțelor democratice, proeuropene, proromânești. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca în această campanie să ne asigurăm de sprijinul și altor forțe decât ceea ce înseamnă Platforma Demnitate și Adevăr și sper că am reușit acest lucru. Vom avea o campanie curată, o campanie corectă pe care am considerat că trebuie s-o începem anume așa, fără a ne înghesui în primele zile pentru a depune lista. Știți foarte bine că Platforma DA este pregătită în permanență pentru alegeri, dar am ținut, într-adevăr, așa cum spuneți Dvs., să lăsăm platforma deschisă și pentru alții și în continuare platforma noastră este deschisă și pentru alte persoane din societatea civilă, din alte partide proeuropene, unioniste să vină alături de noi să întărim partida proeuropeană și națională, astfel încât în Parlamentul Republicii Moldova să avem în legislatura următoare o majoritate proeuropeană, proromânească și să nu admitem ca o guvernare toxică, poate și mai toxică decât cea pe care o avem acum, să conducă Republica Moldova. Am văzut de ce sunt în stare aceștia și, bineînțeles, să putem împreună cu alte partide proeuropene să facem o guvernare proeuropeană pentru oameni.”Europa Liberă: În opinia dvs., pe segmentul de centru-dreapta se vede o fărâmițare sau într-o democrație fiecare actor politic e în drept să-și testeze puterile?Andrei Năstase: „E adevărat, peste tot în lume politica se face cu partide, undeva cu partide mai multe, în alte părți cu partide mai puține, fiecare este în drept să își decidă parcursul. Noi am militat în permanență în Republica Moldova, cu un specific aparte, pentru unitatea forțelor proeuropene și proromânești. Asta am făcut de-a lungul timpului, abordarea noastră rămâne constantă, nu judecăm pe alți actori care au decis să meargă separat, e decizia lor, o respectăm, este bine ca alegătorul să ne evalueze, să ne judece pe toți, pentru că e important să cunoaștem și să trăim din realități, din adevăr și mai puțin din percepții, iar adevărul este că Platforma Demnitate și Adevăr unește, Platforma Demnitate și Adevăr face totul ce-i stă în puteri să consolideze forțele, nu să le dezbine, nu să le separe.”Europa Liberă: Am înțeles că a fost o intenție să mergeți împreună cu PLDM-ul, dar iarăși avem interpretări diferite, că nu a fost bătută în cuie înțelegerea? Andrei Năstase: „Ca să fie clar și foarte clar, am avut aceleași abordări cu toate partidele, cu toate forțele civice din țară, nu am făcut o preferință din unii sau din alții, unii au abordat lucrurile într-un fel, alții în alt fel, noi am fost deschiși pentru toți cei care împărtășesc principiile și valorile noastre, dezideratele noastre care provin din năzuințele și așteptările oamenilor. Cine se va regăsi alături de noi, e bine, cine nu, la fel, va alege calea pe care o va alege. Deci, ceea ce pot să spun este că Platforma DA își respectă concurenții electorali, își respectă adversarii până la o linie, atunci când nu încalcă legea, atunci când nu încalcă Constituția, atunci când nu-și bat joc de oameni, nu-i fură, nu-i mint, cu cei care fac aceste lucruri, bineînțeles, ne batem și o facem pe toate căile, inclusiv la Curtea Constituțională, în instanțele de judecată și în cele electorale.”Europa Liberă: Foarte mult contează cum se va desfășura această campanie electorală, pentru că, eventual, după 11 iulie, forțele politice prooccidentale ar trebui să se regăsească la o masă de discuție și să vadă cum poate fi guvernată Republica Moldova în următorii ani. Așa că, cine vă sunt concurenții sau adversarii pe care o să-i criticați și cei cu care totuși o să aveți o înțelegere tacită sau poate chiar oficială că nu vă atacați? Andrei Năstase: „Da, le-am spus și colegilor mei în ședința de ieri a Consiliului Politic Național că în această campanie noi nu suntem singuri, alături de noi sunt partenerii noștri din România, Partidul Național Liberal, cu care suntem într-un strâns parteneriat, într-un fidel parteneriat, alături de noi este Partidul Popular European, familie din care facem parte, alături de noi sunt oamenii deșteptați ai Republicii Moldova, oamenii care atunci când țării noastre i-a fost greu au fost alături de noi și noi alături de ei, dar cert este că în această campanie suntem pe cont propriu, în sensul că toți ceilalți concurenți au decis să meargă așa cum au decis. Noi ne vom concentra pe un mesaj pozitiv, pe un mesaj constructiv, unul edificator, unul care vizează reformarea sistemului politic din Republica Moldova în mod general, a sistemului de administrație, a celui juridic, a justiției, ne propunem ca dezideratele noastre să aibă chestiuni legate de perspectivă, vorbesc aici despre perspectivele economice, sociale, cele legate de infrastructură, pentru că oamenii noștri s-au cam săturat de tot felul de gâlcevi, tot felul de războaie politice, în spatele cărora politicienii își ascund neputința de a le soluționa problemele. Dacă ești întrebat: de ce nu avem salarii, de ce nu avem niște locuri de muncă mai bine plătite, de ce nu avem niște drumuri bune, de ce nu avem justiție corectă?, politicienii încep a se acuza unii pe alții, a-și arunca săgeți unul altuia și a tot da vina unul pe altul, iar asta este o cultură sau dacă vreți un cult care nu ne duce nicăieri. La el ar trebui de renunțat, Platforma DA nu a apelat la aceasta niciodată, dimpotrivă, am venit cu mesaje constructive, am demonstrat prin fapte în stradă și în parlament, în consiliile municipale și locale că putem veni cu expertiză serioasă din România și din Europa, putem veni cu inițiative și proiecte de legi bune, foarte multe dintre ele votate și care funcționează în interesul cetățeanului.” Europa Liberă: Dar de ce pe eșichierul de stânga atât de ușor s-a reușit coalizarea și uitarea că s-au criticat unii pe alții, au uitat și de frustrări și de orgolii, iar pe dreapta e mult mai dificil? Andrei Năstase: „Vedeți Dvs., zicea cineva că e suficient ca binele să nu facă nimic, ca răul să triumfe. În Republica Moldova e și mai și. Iată că răul se unește, răul se consolidează și se coagulează și, bineînțeles, era și de datoria celor care pretind că sunt binele, pretind că slujesc adevărului, slujesc cetățenilor să facă același lucru. Am luat act de această stare de lucruri, repet, noi vom face tot ce ne stă în puteri ca forțele răului – unite, consolidate – să nu aibă majoritate în Parlamentul Republicii Moldova. Garanția faptului că vom avea o guvernare proeuropeană, proromânească, națională, pentru oameni o constituie Platforma Demnitate și Adevăr, echipa Platformei DA din parlamentul țării și pe care ne-o dorim să fie și mai largă, și mai mare în viitorul legislativ, astfel încât să putem duce la bun sfârșit inițiativele pe care le-am început încă în 2015 din stradă, duse în Parlamentul Republicii Moldova, să ducem la bun sfârșit anchetele în ceea ce privește furtul miliardului, spălătoria mafiei rusești, să ducem la bun sfârșit anchetele cu privire la privatizările ilegale. Cunoașteți, comisiile de anchetă conduse de Alexandru Slusari, de Igor Munteanu, de Inga Grigoriu, în prezent Vasile Năstase conduce o comisie de anchetă.” Europa Liberă: Dar cât cântăresc aceste promisiuni și cât de mult e cu putință să fie duse la finalitate aceste lucruri urâte pentru Republica Moldova, pentru că procuratura trebuie să-și facă treaba, justiția? Andrei Năstase: „E adevărat. Iată, noi spunem că se poate și am demonstrat acest lucru prin fapte. Astăzi am văzut că în spațiul public a apărut un document prin care Serviciul de Informații și Securitate confirmă că ar fi știut despre „Laundromat”, despre spălătoria mafiei rusești, pe care personal am deconspirat-o în 2013-2014, dar, spuneam, SIS recunoaște că ar fi știut despre aceste lucruri încă din 2010. Toți așa putem spune. Am avut instituții, am avut procuratură, am avut SIS, doar că toată lumea tăcea, toată lumea era complice. Iată, datorită Platformei Demnitate și Adevăr, activiștilor din cadrul Platformei DA în 2013-2014 a fost posibilă deconspirarea acestor scheme de spălătorie de zeci de miliarde.”Europa Liberă: Lumea a aflat mai mult, dar făptașii nu sunt pe banca acuzaților.Andrei Năstase: „Au să răspundă, iată că s-au inițiat niște anchete. Tot așa, tot activiștii Platformei DA au fost cei care au deconspirat furtul miliardului, concesionarea aeroportului, noi am fost cei care am ieșit în stradă atunci când s-au întâmplat aceste lucruri. Credeți Dvs. că fără ieșirea noastră în stradă, fără determinarea cu care am făcut acest lucru mai era posibil să-l debarcăm pe Plahotniuc? Nu! Am pretenția, dacă se poate, să spun că, datorită Platformei DA, am scăpat de Plahotniuc și tot datorită Platformei DA vom scăpa și de Dodon, și de Șor, și de Usatîi, și de alți bandiți care vor să mențină Republica Moldova într-o zonă gri, într-o zonă în care cetățenii țării noastre să fie în continuare niște robi pe propria lor moșie.” Europa Liberă: Dar sunt și niște șmecherii și în rândurile politicienilor, pentru că uneori se regrupează sau se regăsesc să protesteze împreună împotriva răului, ca după asta să aflăm că și printre cei care au protestat împotriva răului tot sunt și răi?Andrei Năstase: „Cel mai grav este că acești pretinși politicieni din țara noastră urmează să ne demonstreze că ei și-au însușit lecțiile, cel mai grav este că iată oligarhii, cei care au fost implicați și în spălătoria mafiei rusești, și în furtul miliardului, și în atâtea și atâtea scheme de delapidare a avutului public, au înțeles că lupta dintre ei le dăunează lor și iată face posibilă accederea în parlament a unor forțe democratice, proeuropene, care pun preț pe statul de drept, pe supremația legii, pe drepturile și libertățile oamenilor, cum s-a întâmplat în 2019. Blocul ACUM a profitat și de faptul că forțele oligarhice, structurile criminale se băteau între ele. Iată uitați-vă cât de ușor se unesc aceste structuri criminale și o să-i vedeți laolaltă pe toți. O să-l vedeți și pe Platon, și pe Plahotniuc, și pe Șor, și pe Usatîi, pe toți laolaltă, să nu credeți că ei nu și-au însușit...”Europa Liberă: Adică, cum toți laolaltă?Andrei Năstase: „Păi, uitați-vă că ei între ei nu se mai atacă, uitați-vă că ei între ei își împart din nou zonele de influență, nu-și mai adjudecă unul altuia bănci, nu-și mai adjudecă unul de la altul anumite domenii economice, nu, acum ei s-au împăcat, își consolidează forțele, vor să...” Europa Liberă: Chiar credeți că s-au împăcat?Andrei Năstase: „Eu cred că da. Eu cred că frica de justiție, frica de o procuratură liberă și corectă, pentru care militează Platforma Demnitate și Adevăr, îi face să se unească din nou, pentru că altă scăpare nu au. Imaginați-vă că duceam la bun sfârșit ceea ce am început noi, cei de la Platforma DA, la Ministerul de Interne, dacă guvernarea ar mai fi rămas Blocului ACUM, dacă ar fi rămas, de exemplu, același procuror care inițiase niște anchete tot la inițiativa noastră și în ceea ce înseamnă uzurparea puterii în stat, și în delapidarea avuției cetățenilor, a statului, și în spălătoria mafiei rusești, și în atâtea și atâtea scheme. Așa că se poate. Încurajez toți cetățenii Republicii Moldova și îi îndemn să aibă speranță, iar ceea ce poate să facă chezășia schimbării în Republica Moldova rămâne a fi Platforma DA în parlamentul țării. Fără Platforma DA în parlamentul țării este practic imposibilă o majoritate parlamentară proeuropeană, așa că dacă este cineva care încă șovăie: dle, să mă duc la votare sau să nu mă duc la alegeri, trebuie să mergem cu toții la alegeri. Eu o să încurajez pe întreaga campanie ieșirea la vot. Să nu stăm acasă, să ieșim cu toții la vot, să votăm forțele proeuropene, bineînțeles, în primul rând, Platforma Demnitate și Adevăr, care are cea mai bună echipă, are cele mai bune rezultate în Parlamentul Republicii Moldova, fapt recunoscut și de concurenții noștri, și de partenerii externi cu care m-am văzut ieri, de exemplu, cu un grup de europarlamentari, care fac parte din mai multe grupuri, deci este nevoie ca în parlamentul viitor să avem un număr cât mai mare de deputați ai Platformei Demnitate și Adevăr. Asta este garanția unei guvernări corecte, unei guvernări pentru oameni, unei guvernări care nu se abate de la așteptările cetățenilor.”Europa Liberă: Și ce decid aceste alegeri din 11 iulie? Ce se va decide în această zi?Andrei Năstase: „Ele decid, practic, viitorul și cred că cu toții avem datoria ca după victoria pe care am repurtat-o împreună cu toții la prezidențiale, după ce avem în fruntea țării un președinte european, e nevoie și de o guvernare proeuropeană, e nevoie și de o guvernare care să ducă împreună cu președintele la bun sfârșit ceea ce am inițiat noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, încă în stradă. Apropo, astăzi este ziua de naștere a dnei Sandu, așa că îi transmit pe această cale multă sănătate, tot binele din lume și să ne revedem oricând, dar mai ales la formarea unei majorități parlamentare proeuropene după aceste alegeri. E și ziua colegului meu Chiril Moțpan, dacă tot am făcut referire la zilele de naștere, îi transmit și lui Chiril Moțpan multă sănătate pe această cale.” Europa Liberă: La mulți ani omagiaților! Și totuși, cât de ușor va fi să se vorbească despre o majoritate parlamentară prooccidentală, după alegerile din 11 iulie, dacă se pare că fiecare rămâne pe poziția sa?Andrei Năstase: „Este decizia pe care și-au luat-o partidele. Ați văzut, au fost partide care au decis să meargă separat și noi le respectăm această decizie, iată de ce fiecare dintre aceste partide proeuropene, naționale trebuie să facă o campanie curată, o campanie corectă, o campanie fără...”Europa Liberă: Cu unioniștii ați discutat?Andrei Năstase: „Da, bineînțeles!”Europa Liberă: Cu cine?Andrei Năstase: „Cu foarte multă lume.”Europa Liberă: Nu, mă refer la cele două tabere care sunt acum – PUN și AUR.Andrei Năstase: „Vedeți Dvs., noi vorbim cu oamenii, cu unioniștii, fie că sunt înregimentați în partide politice, fie că sunt în afara partidelor politice, fie că sunt parte a unei mișcări civice tot unioniste, am vorbit cu toată lumea. Ceea ce vreau să spun este că e de datoria noastră, a tuturor celor care simt europenește, simt românește să-și strângă rândurile, să nu se atace reciproc, să găsească cele mai bune formule pentru eficientizarea votului, pentru ca să mobilizăm cât mai multă lume să iasă la vot și, bineînțeles, să voteze partidele cu șanse reale. În ceea ce privește Platforma DA, o să fac îndemnul către toți alegătorii să vină alături de noi, indiferent de opțiunile politice – proeuropene, unioniste, stataliste sau de altă natură –, pentru că cei din Platforma DA în cele 24 de luni sau doi ani de zile cât am fost în parlamentul țării am demonstrat că slujim cetățenilor, indiferent de etnie, indiferent de opțiunea politică, indiferent de religia pe care o poartă și nu ne-a preocupat decât țara și oamenii și mai puțin partidul și noi.” Europa Liberă: Despre prezența AUR-ului în Republica Moldova ce părere aveți?Andrei Năstase: „Bine, e un partid care a luat această denumire și e un concurent electoral ca toți alții. Atâta pot să spun despre Platforma DA, avem o relație foarte strânsă cu România oficială, cu România, țara noastră dragă, dacă vreți.”Europa Liberă: Tocmai v-ați întors dintr-o vizită de la București.Andrei Năstase: „Am avut discuții la București în recenta vizită și cu premierul Florin Cîțu, am discutat și cu miniștrii în cabinetul acestuia; am discutat cu cei doi președinți ai comisiilor de externe din cadrul Parlamentului României, Senat și Camera Deputaților și, bineînțeles, am discutat cu prietenul nostru, prietenul Republicii Moldova, întâi de toate, și al Platformei Demnitate și Adevăr, Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal și al Camerei Deputaților. Am avut un schimb de opinii cu privire la alegerile care urmează, am constatat cu toții că în Republica Moldova e nevoie de un partener și de un interlocutor de nădejde, identificat în momentul de față de colegii noștri din România în Platforma Demnitate și Adevăr și cu toții ne sprijină și ne încurajează ca la viitoarele alegeri din 11 iulie să accedem într-un număr cât mai mare în parlament, să formăm o majoritate parlamentară proeuropeană și o guvernare care să asigure continuitatea proiectelor pe care le-am inițiat, bunăoară, când eram la Ministerul de Interne cu partea română și mai multe proiecte bune dintre cele două state – România și Republica Moldova – pe baza parteneriatului strategic pe care îl dezvoltăm de mai bine de 10 ani.”Europa Liberă: Dar despre ce o să vorbiți electoratului Dvs., cum să construiți o relație cu Federația Rusă, pentru că nu e puțin important și acest aspect? Andrei Năstase: „Bineînțeles, toți vecinii ne sunt importanți. Avem în program stabilite și prioritățile noastre legate de România, și cele legate de Ucraina, în ce privește relația cu Federația Rusă pornim de la interesul nostru major pentru oamenii care se află în Federația Rusă și avem o diasporă destul de numeroasă acolo. Ne gândim la drepturile și libertățile lor din punct de vedere social, economic, cultural și de altă natură, ne gândim și la relațiile noastre tradiționale cu Rusia, o piață mare de desfacere rămâne în continuare Rusia. Iată de ce vom trata Rusia ca și toate celelalte părți ca niște interlocutori cărora le vom cere respect, la fel cum noi respectăm alte state și alte entități statale.”Europa Liberă: Ați spus că un cuvânt important va avea de spus Platforma Demnitate și Adevăr după 11 iulie, Renato Usatîi își atribuie rolul, că blocul lui va decide totuși încotro înclină balanța.Andrei Năstase: „Eu nu pot să vorbesc despre alte partide și nu mă preocupă în momentul de față decât un singur lucru: să putem oferi Republicii Moldova șansa unei guvernări normale, unei guvernări corecte pentru oameni, unei guvernări din care să lipsească hoți, să lipsească corupți, să lipsească oligarhi, indiferent de numele acestora. Iată garanția faptului că nu vom mai avea la putere, la guvernare niște oameni cu interese ascunse, interese obscure, purtători de interese ale statelor străine, ale intereselor străine, ale unor entități străine, inclusiv ale Moscovei. Iată această garanție o poate oferi Platforma Demnitate și Adevăr, pentru asta vom munci, să ajungem în parlament într-un număr cât se poate de mare, astfel încât să nu ne mai fie frică de nici un oligarh, de nici un hoț, de nici un corupt, care în ultima perioadă se vede tot mai mult și mai mult au de-a face cu forțele proeuropene și între ei au decis să nu se mai mănânce ca în trecut.”Europa Liberă: Regretați că ați protestat atunci împreună, inclusiv cu Dodon și Usatîi?Andrei Năstase: „Nu, ei n-au protestat, ei au fost scoși, Dodon și Usatîi au fost scoși cu cheița de Plahotniuc în stradă pentru a ne unge pe noi de alifia prorusească, asta a făcut Plahotniuc.” Europa Liberă: Dar după asta v-a șantajat?Andrei Năstase: „Plahotniuc contra cost i-a scos pe acești doi pretinși politicieni, Dodon și Usatîi, și acest lucru trebuie să fie clar tuturor. Platforma DA a ieșit în stradă din dorința de a scăpa țara de hoți, de corupți, de oligarhi și a făcut acest lucru exemplar, nu am făcut niciun fel de alianță cu cele două partide, am respectat voința populară și, așa cum v-am spus de mai multe ori, pentru mine a contat în permanență cine este în fața mea, iar în fața mea era o întreagă țară, erau oamenii acestei țări batjocoriți cu toții, mințiți și furați cu toții și mai puțin conta că la un anumit moment au fost scoși cu cheița și Dodon, și Usatîi cu partidele lor.”Europa Liberă: Dar o opoziție cu viziuni de stânga ar putea să pună piedici unei majorități eventual dacă se înjgheabă una prooccidentală.Andrei Năstase: „Nu ne mai poate sta în cale nimeni, dacă avem o majoritate proeuropeană care să-și fi însușit lecțiile trecutului, să-și fi însușit din greșeli și să nu le mai admită pe viitor, așa cum ni s-a întâmplat deja. Eu am certitudinea că odată ajunși la guvernare nu vom mai permite ca Republica Moldova să revină pe mâinile oligarhilor, hoților și corupților. E în mâna sau la discreția alegătorului în acest moment dacă vom mai avea în Guvernul viitor al Republicii Moldova hoți și corupți, dacă vom mai avea oligarhi, dacă vom mai avea oameni care se preocupă de propriile lor interese și calcă în picioare voința populară.”Europa Liberă: Pentru Andrei Năstase este principial să fie în legislativ politician sau să fie în executiv și să aibă o funcție importantă?Andrei Năstase: „Știți foarte bine, nu sunt cel care mi-am făcut o preocupare din funcții, dimpotrivă, am cedat în 2016, am cedat în 2018, în 2019, am cedat tot cât am putut să cedez. Ceea ce mă preocupă pe mine personal și pe Platforma Demnitate și Adevăr e să oferim Republicii Moldova un viitor mai bun aici, la noi acasă, inclusiv oamenilor noștri din diasporă care iată suferă tot mai mult și mai mult de pe urma politicilor strâmbe de aici din țară. Ceea ce mă preocupă pe mine este să nu admitem în viitorul legislativ și guvern hoți și corupți – asta este preocuparea mea, pentru că dacă ar fi fost o preocupare pentru funcții, credeți-mă, în 2016 nu m-aș fi retras, în 2019 aș fi insistat pe funcția de președinte al parlamentului, în 2020 aș fi, iarăși, la fel. Ceea ce m-a preocupat pe mine în permanență a fost țara și repet, și le spun și altor politicieni: haideți încetul cu încetul să înțelegem că e timpul să mai renunțăm la sine, să mai renunțăm la noi, să lăsăm mai mult loc pentru Dumnezeu și mai mult loc pentru țară.” Europa Liberă: O confruntare între instituția prezidențială și cea parlamentară dispare după 11 iulie?Andrei Năstase: „Păi va dispărea odată cu o majoritate proeuropeană. În momentul în care, Doamne ferește, vine din nou o majoritate toxică ca cea pe care o avem în momentul de față, aceste ostilități vor continua, dacă, Doamne ferește, vine una și mai toxică – s-ar putea să avem de lucru și mai mult decât am avut în 2015-2016 ieșind în stradă. Platforma DA nu a renunțat la mijloacele civice, nu a renunțat la protest și va reveni la ele de îndată ce se va cere acest lucru. În momentul de față ne concentrăm pe alegeri, vrem să mergem la cetățeni, să-i convingem că de prezența Platformei DA, de prezența masivă a Platformei DA în parlament depinde viitorul nostru european și național.”Europa Liberă: Dar ce credeți că i-a unit pe Igor Dodon și Vladimir Voronin în această campanie electorală?Andrei Năstase: „Dorința de a se menține la putere și de a-și păstra controlul asupra tot ce înseamnă economie, tot ce înseamnă domeniile profitabile din țară, asta i-a făcut să se unească.”Europa Liberă: Și cine ar avea nevoie mai mult unul de altul, Dodon de Voronin sau invers?Andrei Năstase: „Cred că Plahotniuc și alții.” Europa Liberă: Și chiar credeți că Plahotniuc i-ar fi ajutat să se regăsească în același bloc?Andrei Năstase: „Dna Ursu, cred cu tărie că prea ușor s-a inoculat ideea că Republica Moldova a scăpat de hoți și oligarhi, prea ușor. Ăștia acum vor reveni din nou la guvernare și la butoanele puterii într-o altă formă, nimic nu a dispărut, știți ca în fizică, nu dispare nimic, totul pur și simplu se transformă.”Europa Liberă: Dar sunt doi ani de când e fugar Plahotniuc, iată, aproape doi ani de când nu este Ilan Șor.Andrei Năstase: „Și? Au dispărut hoții din țară? Au dispărut hoțiile? Au dispărut schemele? Nu! Hoții au dispărut o perioadă cât eram la Ministerul de Interne, iată că acum au revenit înapoi, revin hoții, revin borsetcile, revin partenerii lui Plahotniuc de hoții și se plimbă liber prin țară. Imaginați-vă ce va fi cu ei la butoane, de asta insist și îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova să tratăm lucrurile cu responsabilitate, să fim judecătorul, dacă se poate, cel mai mare judecător în această campanie și cel mai mare luptător cu corupția și cu hoția. Prin votul nostru putem combate într-o proporție foarte mare și hoția, și corupția, neadmițându-i pe oligarhi și pe bandiți la parlament și la guvern.”Europa Liberă: Dar ce pârghii ar avea Plahotniuc ca să poată stăpâni situația din Republica Moldova? Andrei Năstase: „Structurile din justiție, structuri în continuare de procuratură, care se opun schimbării, își are partenerii, foștii adversari, care, iată, încetul cu încetul le devine partener. Dar aș vrea să nu vorbim neapărat la modul personalizat despre el, eu vorbesc acum despre un fenomen și vorbesc despre riscurile unui regim pe care l-am doborât și riscăm să revină, nu fac o sperietoare din asta, Doamne ferește. Oamenii trebuie să analizeze lucrurile și să vadă ce e mai bine pentru ei, ce nu e bine, ceea ce spun este însă că, dacă nu stârpim cu ocazia acestor alegeri oligarhia și corupția, vom avea în continuare în Republica Moldova multă, multă sărăcie, multă, multă nedreptate, oamenii noștri vor pleca tot mai mult și mai mult peste hotare și nu vor mai dori să revină niciodată acasă, pentru că viața trece.”Europa Liberă: Apropo despre diasporă, cât de mult contați pe votul celor din străinătate?Andrei Năstase: „Enorm de mult, eu nu am lipsit din diasporă de-a lungul timpului, cunoașteți foarte bine, sunt parte a diasporei, pe mine însumi rămânând acolo o bună perioadă de timp, prin familia mea care a rămas acolo, o parte din ea, copiii mei care, din păcate, n-au mai putut să se întoarcă acasă, pentru că își continuă studiile unde au început de copii, de când am fugit din țară. Noi suntem parte a diasporei, dacă vorbim despre mine, despre familiile noastre, mulți dintre colegii mei din Platforma DA își au familiile în continuare în diasporă, reprezentanți ai diasporei se regăsesc în Platforma DA, fie că sunt manageri în firme importante, fie că sunt investitori deja în Republica Moldova după eliberarea acesteia.” Europa Liberă: 513 milioane de dolari au transferat în primele patru luni ale acestui an cei din afară pentru cei rămași acasă.Andrei Năstase: „Trebuie să recunoaștem că o ofensă mai mare decât cea adusă de Igor Dodon diasporei au făcut-o și...”Europa Liberă: Ofensa când i-a numit „electorat paralel”?Andrei Năstase: „Când i-a numit „lume paralelă”, parcă, da...”Europa Liberă: „Electorat paralel”.Andrei Năstase: „A fost o ofensă enormă, pentru că s-a ajuns la un anumit moment când peste 22% din veniturile din Republica Moldova erau din diasporă, un lucru enorm, fără diasporă, fără contribuția diasporei Republica Moldova s-ar fi prăbușit la un anumit moment, iată de ce și din punctul de vedere al țării sau al statului, sau al administrației este foarte importantă diaspora noastră și trebuie tratată cu respect, cu norme și legi bune, cu proiecte bune, așa cum a făcut Platforma DA. Și aici vă rog să-mi permiteți să spun și spun cu tărie colegilor noștri sau prietenilor, sau conaționalilor noștri din diasporă: Platforma DA este cea care a venit cu cele mai multe proiecte în favoarea diasporei; Platforma DA va continua aceste proiecte și le va multiplica și pe domeniul social, și pe domeniul economic și, bineînțeles, aflați la guvernare vom rezolva și problemele ce țin de permisele de conducere din diasporă, proces pe care l-am inițiat atunci când eram la Ministerul de Interne, dar a fost stopat de cei care m-au urmat, și multe-multe lucruri care pot fi făcute pentru oamenii noștri din diasporă, fie că doresc să rămână acolo, fie că doresc să revină acasă, dar e nevoie ca aici, la Chișinău, să avem o guvernare care muncește pentru oameni, care slujește oamenii, și nu își supune oamenii la serviciu în interesul lor.”Europa Liberă: Mizați pe votul alegătorului din stânga Nistrului?Andrei Năstase: „Mizăm pe votul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, noi am avut un...”Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre prezența celor din regiunea transnistreană la vot?Andrei Năstase: „Atât timp cât sunt cetățeni ai Republicii Moldova și drepturile lor sunt consfințite în Constituția țării, noi trebuie să le garantăm acest drept, în același timp asigurându-ne că acest vot nu este viciat, că acest vot nu este afectat de tot felul de intervenții, fie de ordin pecuniar, fie de ordin geopolitic sau interesul unor interese străine Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar cetățeanul de acolo poate fi ademenit ca să-i fie cumpărat votul sau mai degrabă trebuie să i se propună o variantă de soluție a problemei transnistrene?Andrei Năstase: „Din păcate, în situația de a fi ademenit pentru a-i fi cumpărat votul ne aflăm și în stânga, și în dreapta Nistrului. Într-o situație de atâta și atâta sărăcie suntem foarte vulnerabili în fața acestui fenomen. E de datoria tuturor partidelor și în principal al partidelor corecte, drepte, proeuropene, să vină cu programe foarte și foarte serioase, convingătoare, care să-i determine pe oameni să renunțe la poate 100 de lei sau la un pachet de hrișcă și de orez și să voteze proiecte serioase, să voteze oameni serioși, oameni cinstiți, oameni onești, oameni care livrează rezultate și pot să o facă și pentru viitor, așa cum sunt cei din Platforma DA.” Europa Liberă: Dar mai sunt încă mulți cetățeni care nu găsesc diferențe între felul cum guvernează politicienii de dreapta și cum guvernează politicienii de stânga. Care ar fi explicația?Andrei Năstase: „Explicații sunt multiple și aici cred că un rol aparte ar trebui să-l aibă societatea civilă și, în primul rând, media din Republica Moldova, care ar trebui să reflecte sau să aducă la cunoștința oamenilor mai mult și mai mult realitatea, dar cred că într-un final ajungem cu toții să ne întrebăm: dle, cum a fost pe timpul ălora, cum a fost pe timpul ăstora și, mai devreme sau mai târziu, oamenii conștientizează cine le vrea binele și cine nu. Eu mizez foarte mult pe rațiunea, pe capacitatea și pe înțelepciunea poporului nostru și sunt sigur că într-un final oamenii vor alege oameni dintre ei, oameni care au apărat țara și cetățenii atunci când erau furați, atunci când erau batjocoriți și eu sunt sigur că Platforma Demnitate și Adevăr va avea capacitatea în această campanie să ajungă la cât mai multă lume, la cât mai mulți oameni, noi ne-am propus să „batem” Republica Moldova, așa se zice, nu? „Am bătut”... Să ajungem în toate satele și cătunele, în toate raioanele țării, și la nord, și la sud, și la est, și la vest, astfel încât să ne prezentăm programul nostru.”Europa Liberă: Deci să cutreierați Moldova în lung și în lat pentru a ajunge la votat?Andrei Năstase: „Da, și pentru a le vorbi oamenilor despre performanțele noastre, pentru că noi trebuie să recunoaștem și cred că acest lucru s-a văzut, am fost într-un con de umbră, pentru că noi nu avem banii pe care îi au alte partide, noi nu avem media, controlate partinic și politic, angajate în interesul nostru, noi nu avem herghelii de trolli, cum au alte partide.” Europa Liberă: Câți bani se cheltuie în campania electorală?Andrei Năstase: „Foarte mulți bani se cheltuie, am văzut câți bani se bagă de către alte partide. Noi mizăm pe donații, noi mizăm pe cotizațiile membrilor noștri. Fac apel și pe această cale către tot mediul de afaceri să vină alături de Platforma DA, mediul de afaceri din țară și din străinătate, pentru că noi îi slujim pe toți, noi slujim prin prisma legii, a oportunității și a corectitudinii și oamenii de afaceri, și producătorul autohton, și fermierii. Uitați-vă la o lege recent aprobată în Parlamentul Republicii Moldova pe care a promovat-o Platforma DA – protecția producătorului autohton prin prisma legii cu privire la comerțul intern. Și vom face acest lucru și în continuare chiar dacă unii ne critică, chiar dacă ne blochează, noi vom face acest lucru și în continuare.”Europa Liberă: Ce părere aveți despre partidele-clonă care apar în campania electorală?Andrei Năstase: „E un lucru inerent politicii din Republica Moldova, ați văzut probabil, s-a făcut și în spațiul public cunoscut faptul că le este frică de Platforma Demnitate și Adevăr și pe lângă faptul că era deja înregistrat un partid cu DA, iată că acum mai încearcă cineva să mai înregistreze o clonă a Platformei DA. Cunoașteți cazul când în campania pentru parlamentare au găsit și un Andrei...”Europa Liberă: Au găsit și un al doilea Andrei Năstase...Andrei Năstase: „Au găsit unul cu același nume. Un al doilea Andrei Năstase de la Mândrești, Telenești, al lui Andrei și Ana Năstase, probabil nu mai găsești, dar este cert că aceste clone fac rău și am înțeles că există clone și la alte partide. Este un lucru rușinos, este un lucru nedemn pe care trebuie să-l respingem ca atare noi, cei care facem politică, dar mai ales cetățenii, pentru că trebuie să avem o competiție corectă, o concurență loială, să apelăm la mijloacele corecte legale și nu la tot felul de tertipuri banditești, aș spune eu, dacă apelezi la așa ceva.”Europa Liberă: Și pe final să vă întreb o opinie a Dvs. despre avionul deturnat în Belarus.Andrei Năstase: „Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Am condamnat în permanență terorismul de orice natură. Deturnarea acestei aeronave în interesele unui om este, mi se pare...”Europa Liberă: Acest om are nume...Andrei Năstase: „Acest om are nume, este președintele belarus, este regimul de la Minsk și este regretabil, și condamn cu vehemență aceste activități care afectează drepturile și libertățile oamenilor și fac, de fapt, rău poporului din Belarus. Poporul din Belarus este un popor cu care noi am avut relații foarte și foarte bune de-a lungul timpului și cred că nu este interesat de asemenea activități de deturnare a unor aeronave. Slava Domnului că nu s-a întâmplat ca și cu avionul care a fost doborât deasupra Ucrainei, cunoaștem acel caz în care au murit foarte, foarte mulți olandezi și iată că, aici fac o paranteză, acei olandezi și familiile lor au norocul să se adreseze la Consiliul Europei, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului inclusiv datorită mie, pot avea această pretenție mică, dacă se poate.”Europa Liberă: Dar de ce ziceți „pretenție mică”?Andrei Năstase: „Pentru că în continuare Rusia este membră a Consiliului Europei, este membră a Curții Europene a Drepturilor Omului sau este reprezentată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și pentru Rusia sunt obligatorii deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului.” Europa Liberă: Dvs. vă argumentați votul de la APCE, înțeleg, da?Andrei Năstase: „Nu, spun că iată vedeți că lucrurile care aparent par în detrimentul unora sau altora sunt lucruri bune.”Europa Liberă: Situația din regiune este favorabilă unor alegeri libere, corecte în Republica Moldova?Andrei Năstase: „Categoric – nu! Categoric nu este și insistența noastră pentru un guvern provizoriu, un guvern proeuropean care să se fi asigurat întâi de toate de rezolvarea mai multor probleme economice, sociale legate de sanitărie și, bineînțeles, în paralel să se fi preocupat de organizarea unor alegeri libere, corecte, astfel încât influența din exterior, circumstanțele regionale să nu fi afectat atât de mult procesul scrutinului.”Europa Liberă: Așteptăm data de 11 iulie, vedem ce decide cetățeanul cu drept de vot ca să putem trage o concluzie ce se întâmplă după alegerile parlamentare anticipate și dacă situația și direcția în care se va îndrepta Republica Moldova o să aducă mai multă bunăstare și prosperitate cetățenilor.Andrei Năstase: „Vreau să le transmit oamenilor, că ați spus că așteptăm, eu zic că schimbarea nu se așteaptă acasă, schimbarea trebuie făcută și o putem face împreună, o putem face doar în mod responsabil, gândindu-ne la viitoarele generații, mai puțin la viitoarele alegeri, dar o putem face dacă ne dorim cu adevărat schimbarea. Să știți că cel mai mare luptător în momentul de față cu nedreptatea, cu corupția, cu sărăcia nu poate fi nicio instituție din acest stat, cel mai mare luptător cu toate aceste flageluri poate fi chiar cetățeanul Republicii Moldova, alegătorul, prin votul său, la scrutinul din 11 iulie. Îl îndemn cu tărie să fie alături de Platforma DA, să fie alături de echipa Platformei DA în parlament, fără de care viața în Republica Moldova va fi mult mai grea și mult mai rea.”Europa Liberă: Știu că ați mai fost întrebat cu insistență dacă mai credeți în sondaje și că sondajele arată nu tocmai o situație optimistă pentru Platforma Demnitate și Adevăr.Andrei Năstase: „Depinde cine face aceste sondaje. De-a lungul timpului s-a demonstrat, este demonstrat acest lucru, sondajele au fost folosite ca mijloc de manipulare, de intoxicare a opiniei publice. Sondajele la care ne raportăm noi, făcute de instituții credibile, ne dau ca fiind și mai prezenți în viitorul parlament și vreau să vă spun că cel mai important sondaj va fi la următoarele alegeri. Iată de ce îndemn alegătorii, îndemn cetățenii noștri, conaționalii noștri să aleagă ceea ce-și doresc ei, nu ceea ce li se spune la televizor, ce li se spune în sondaje, ceea ce se inoculează că ar fi bine. Dlor, analizați programele, analizați echipele, analizați trecutul, pentru că, dna Ursu, putem cădea de acord că nu sunt prea mulți politicieni care ar vrea să se vorbească despre trecutul lor. Iată celor din Platforma DA: Andrei Năstase, Alexandru Slusari, Igor Munteanu, Inga Grigoriu, Chiril Moțpan, Dinu Plângău, Stela Macari sau Maria Ciobanu nu le este rușine de trecutul lor, nouă nu ne este rușine de ceea ce am făcut în parlament, la guvern sau în stradă de-a lungul timpului, suntem oamenii faptelor bune pentru oameni.”