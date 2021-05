Două eleve din Republica Moldova au obținut Premiul Oracle Academy în valoare de 5 000 de dolari

17:50

"E blestemat". Ce i-a trecut prin cap lui Lewandowski când a bătut recordul lui Muller, în ultimul minut din ultima etapă Nici măcar Robert Lewandowski nu mai credea că poate doborî recordul legendarului Gerd Muller, însă în cele din urmă a făcut-o. Superatacantul lui Bayern Munchen a dezvăluit ce i-a trecut prin cap la acel meci din ultima etapă. "În timpul meciului cu Augsburg am avut momente în care am început să mă îndoiesc dacă acest record poate fi bătut. Am avut ocazii cu piciorul drept,...