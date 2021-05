Ambasada Republicii Moldova în Irlanda solicită CEC să deschidă șase secții de votare pentru alegerile anticipate

00:00

Fostul redactor-șef al canalului de telegram NEXTA, Roman Protesevici, reținut ieri, 23 mai, pe aeroportul din Minsk, a publicat prima reacție video în are menționează că atitudinea oamenilor legii este corectă față de el și că nu are probleme de sănătate.