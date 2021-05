În rând la vaccin. Cum a decurs primul maraton de vaccinare din Chișinău

17:40

Nistrul ne adapă și ne hrănește. Nistrul ne crește. Dar cum avem grijă de cel mai important râu din țară? Afluenții în care aruncăm sticle de plastic și alt gunoi solid, în care vărsăm apa menajeră de la baie, în care vărsăm fertilizanții chimici din agricultură – toate acestea formează râul Nistru. Am fost în satul Costești, Ialoveni și am vizitat o porțiune din râul Botna, unul dintre cele mai mari […] The post „Apa din râul Botna, probabil, nu mai ajunge în Nistru”. În ce stare se află afluentul appeared first on Moldova.org.