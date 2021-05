Liderii UE aprobă impunerea de noi sancțiuni pentru Belarus și cer eliberarea imediată a lui Roman Protasevici și a prietenei lui

12:10

Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul sau reședința. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, votează în localitatea în care își are reședința valabilă. La alegerile parlamentare, studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați în instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați să respecte câteva condiții, transmite IPN.