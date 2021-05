Cine este masculul Sigma și de ce mulți vor să-i semene

14:10

21 de milioane de euro… Aceasta este suma estimată în amenzi pe care 420 de proprietari Airbnb din Paris vor trebui să le achite orașului după o hotărâre recentă a celei mai înalte instanțe din Franța. Aceștia au încălcat un regulament care prevede că cei care doresc să facă niște bani în plus prin închirierea pe termen scurt a unui al doilea apartament, trebuie să cumpere mai întâi […] The post Amenzi pentru proprietarii Airbnb din Paris. Ce condiții le sunt impuse pentru a continua activitatea? appeared first on Moldova.org.