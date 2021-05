Platforma DA a depus actele la CEC; Andrei Năstase, primul pe listă: „Suntem deschiși pentru exponenții altor partide”

12:50

The Weeknd, marele câştigător al galei Billboard Music Awards Cântăreţul şi compozitorul canadian The Weeknd este marele câştigător al galei Billboard Music Awards, care a avut loc duminică seară la Los Angeles. Artistul a primit zece trofee, inclusiv ”Top Artist”, şi a fost urmat, ca număr de premii, de rapperul Pop Smoke, cu cinci, grupul k-pop BTS şi de cântăreţul Bad Bunny, cu câte patru. Într-unul dintre discursurile sale de acceptare, The Weeknd a lăsat să se înţeleagă că îşi va schimba st...