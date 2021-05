(doc) Platforma DA a publicat lista electorală cu primii 27 de candidați. Cine sunt aceștia

12:15

Comisia Electorală Centrală a emis un comunicat de presă în care a precizat care sunt modalitățile de votare pentru studenții și elevii cu drept de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Astfel, alegătorii se vor prezenta la urna de vot în localitatea în care acesta își are domiciliul sau reședința. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința. Articolul Ești student sau elev cu drept de vot? CEC vine cu o serie de condiții legate de participarea la alegerile parlamentare anticipate apare prima dată în #diez.