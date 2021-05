Sondaj: Ce partide ar ajunge în parlament în cazul unor anticipate

13:00

În legătură cu desfășurarea scrutinul electoral din 11 iulie, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au venit cu mai multe precizări. Astfel, potrivit CEC, dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul sau reședința. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reșe