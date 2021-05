Polițiștii de frontieră vor dona mâine sânge

11:50

„Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul sau reședința. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința”, comunică reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC), informează CURENTUL. Conform legislației electorale, susțin reprezentanții Comisiei, la alegerile parlamentare […]