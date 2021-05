Astăzi, în Moldova și în lume

08:40

Comisia Electorală Centrală a înregistrat primii șase concurenți la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. În ordinea în care aceștia vor figura în buletinele de vot, este vorba de: Partidul Acasă Construim Europa (PACE), Partidul Acțiunii Comune-Congresul Civic, Blocul electoral „Renato Usatîi”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Odată cu înregistrarea concurenților, aceștia pot începe oficial campania electorală. Ce așteptări au cetățenii de la alegerile din vară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Alegerile parlamentare anticipate vor avea lor pe 11 iulie. Partidele au intrat în linie dreaptă și vor încerca să obțină scoruri care să le permită să acceadă la putere. Experții sunt de părere că miza acestui scrutin este extrem de importantă. În funcție de rezultatele alegerilor, se va decide dacă Republica Moldova va intra pentru mai mulți ani într-o perioadă de stabilitate, dacă se vor aprofunda relațiile cu Occidentul și dacă Moscova va pierde sau nu din influență. Europa Liberă a făcut un popas la Fălești în încercarea de a afla ce așteptări au localnicii de la alegerile din vară.– „Așteptăm să se schimbe spre bine, să fie dna Maia Sandu președinte și să facă ordine...”Europa Liberă: Ea este președintă...– „Apoi da, dar am în vedere că să scăpăm de bandiții iștia și să fie așa cum vrea lumea, să avem o pensie normală, tineretul să aibă de lucru și, mai pe scurt, să fie bine.”Europa Liberă: Deputații zic când ajung în parlament că trebuie să facă legi bune.– „Sperăm. Sperăm că se vor gândi și vor fi așa cum cere lumea.”Europa Liberă: Pentru Dvs. contează dacă partidul merge de unul singur în aceste alegeri sau mai multe partide fac bloc?– „Pe dreapta să se unească, că, dacă n-au să se unească, apoi n-o să câștige numai un partid și n-au să aibă cu cine se uni într-o direcție, apoi de-amu iar trebuie cu socialiștii, cu comuniștii, cu aiștia iar. Nu știu, eu socot că ei trebuie să se unească și să meargă împreună.”Europa Liberă: Dar cine-s acești care trebuie să se unească?– „Eu am în vedere cei care-s pentru Uniunea Europeană, care-s cu...”Europa Liberă: Și care-s forțele acestea?– „Dar credeți că eu chiar tare, așa tare îs... Ei îs mai multe partide acolo, că amu vedeți câte partide îs. Eu așa socot că trebuie să se unească și să facă așa ca să nu se lege cu comuniștii și cu socialiștii, că dacă au să fie iar cu socialiștii uniți au să facă tot ce au făcut până acum, au distrus țara și promit că adică ei au să facă țara înapoi, dar de aici o distrug și o fură, și mafioții îs de partea lor, bandiții, hoții să aducă banii pe care i-au dus pe tot globul pământesc și să-i întoarcă la norod.”Europa Liberă: Și care ar fi direcția corectă pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova, inclusiv după aceste alegeri din 11 iulie?– „În Uniunea Europeană cu dna președintă, ea găsește limbă comună cu toți și se stăruie pentru țară, pentru oameni. Dar vedeți că îi pun piedici?”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Fălești și întrebăm cetățenii ce așteptări au de la alegerile anticipate.– „Ne bucurăm și noi de Europa Liberă, că poate va da Dumnezeu și vom fi și noi acolo, dar dacă nu se unește dreapta, avem de pierdut, fiindcă PAS-ul o să-și ia ale lui voturi, dar trebuie să fie lumea atentă și la partidele unioniste, fiindcă AUR-ul e același Roșca, e același Ceaușescu. Să ne ferim, să nu ne pară nouă că aceștia-s cei mai buni.”Europa Liberă: Dar această poziționare a partidelor îi ajută pe alegători să știe cui să-i dea votul?– „Sunt care au dubii, nu știu cu socialiștii sau cu Voronin, dar din uniunea asta a lor câștigă Dodon.”Europa Liberă: De aici, de la dvs., de la Fălești, sunt doi politicieni cunoscuți în societatea moldavă – Maia Sandu și Renato Usatîi. Cum se împart simpatiile?– „Dna Sandu îl ține la distanță, el ar dori o alianță, dar îi șubredă, ca și comuniștii cu socialiștii. Nu s-a așteptat nimeni, după atâta măscăreală din partea lui Voronin, să facă ei alianță, nu s-a așteptat nimeni. De-atâta și de la Usatîi, printre alegătorii lor îs proruși mulți și fiecare trage la turta lui.”Europa Liberă: Unde vedeți voturile dlui Usatîi după alegeri – pe stânga sau pe dreapta?– „Sper să fie pe dreapta. Insistența lui Usatîi poate să aducă niște voturi pe dreapta.”Europa Liberă: Și ce viitor ați dori să aibă Republica Moldova, pentru că sunt trei decenii de la proclamarea independenței?– „Eu de la ‘89, de atunci aștept, am rupt toate perechile de caloși și toți ne-au dus de nas, mai ales individul de Roșca.”Europa Liberă: Și ce așteptați?– „Aștept să fie mai bine, aștept să avem un parlament normal de la care câștigă alegătorii și cât mai mulți își vor apleca capul înspre Europa, trecând prin România, au să se simtă mai bine. Aș dori la alegerile acestea să fie publicitate mare anume în direcția ajutorului european și românesc. Noi am reparat mii de grădinițe, școli, apeducte, drum de americani făcut de la Sărătenii Noi până la Soroca. Doamne ajută și să ne asculte cât mai bine alegătorii, dar noi știm care sunt alegătorii noștri, țărănimea, lumea simplă de la sate îi foarte ușor de manipulat cu ea și șefii iștia deștepți vor să conducă cu proștii și adică prieteni în perioada de alegeri și pe urmă sug degetul, să mă scuzați de expresie. Asta-i situația.” Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas la Fălești și întrebăm cetățenii ce așteptări au de la 11 iulie, de la aceste alegeri parlamentare anticipate.– „Mă bucur tare că Moldova și-a făcut o schimbare, a ales un președinte, cel mai bun și corect președinte din ultimii 30 de ani. Am așteptat foarte mult această schimbare și sper că pe data de 11 iulie cu ajutorul cetățenilor o să schimbăm parlamentul și au să fie cei mai onești și cei mai buni oameni.”Europa Liberă: Cunoașteți câte partide au dreptul să intre în această cursă electorală?– „Îs foarte multe partide. Pentru Republica Moldova, pentru așa o țară mică, unde lumea-i plecată peste hotare, 53 de partide – asta-i foarte mult și zăpăcește lumea. Mai mult de 10 partide nu mai trebuie, nici 10 nu trebuie. Trebuie să aleagă cei mai corecți oameni ca să fie fără pomeni electorale, atunci ar fi mai bine.”Europa Liberă: Dar culoarea politică a celor care guvernează pentru Dvs. contează că e formațiune politică cu viziuni de stânga, de dreapta, că duce Moldova mai aproape de Est sau de Vest, contează lucrul ăsta? – „Contează! Contează să nu fie la toți în parlament, unul ridică mâna într-o parte, altul într-o parte. Nouă ne trebuie să fie toți oameni corecți, noi ne-am săturat să fie oameni de 80 de ani în parlament. Acela șade și doarme de-acum în parlament. Oameni buni, nouă ne trebuie băieți tineri, cu școală...” Europa Liberă: Ce v-a deranjat cel mai mult până acum la politicieni că atât de mult îi detestați?– „Nu-s cu cetățenii, nu au fost cu lumea, au fost cu buzunarul d-lor. Au zburat cu banii din Republica Moldova care trebuiau să... Noi trebuia să fim o țară înfloritoare la câți bani s-au furat în Republica Moldova. Dar noi ce avem? Cetățenii îs săraci, iaca, le mai dă Șor câte-un cârnăcior și-apoi mai vine altul... Ar fi de dorit ca CEC-ul să se mai uite la așa ceva, să fie luată o lege cel cu pomeni electorale și care dă bani să fie scos din alegerile parlamentare. Asta nu-i corect, omul trebuie să aibă decizia lui fără pomeni și fără bani, și fără ceea ce le dau ei.”Europa Liberă: De aici, de la Fălești, aveți doi politicieni – Maia Sandu și Renato Usatîi.– „Da.”Europa Liberă: Și opțiunile sunt împărțite?– „Opțiunile sunt împărțite. Noi suntem pentru PAS, noi știm că-s oameni corecți și acesta-i viitorul țării noastre, că lumea s-a deșteptat și cred că o să avem realizări frumoase.”Europa Liberă: Dar de unde vă informați ca să cunoașteți starea de lucruri?– „Păi, uitați-vă, lumea singură vine, spune, se jăluie, săracii, sunt copii care au uitat gustul bomboanelor. Vă spun cinstit, ei topesc zahăr, cum topeam noi înainte, așa că chiar ne așteptăm la un viitor bun, un viitor bun să știți că-i nr. 5 în buletinul de vot, cu oameni buni și cu 51 de voturi.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Fălești, și întrebăm cetățenii dacă așteaptă anticipatele.– „Dar ce o să se schimbe?”Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs...– „N-o să se schimbe nimic.”Europa Liberă: Agentul schimbării este cetățeanul cu drept de vot.– „N-o să se schimbe nimic. Golanii îs la putere de 30 de ani, nimic n-o să se schimbe.”Europa Liberă: Și ce vor decide aceste alegeri?– „Nică! Bani pierduți, 120 de milioane – în aer.”Europa Liberă: Suveranul este poporul și el trebuie să decidă.– „Ei și?! Dacă poporul trebuie numai la alegeri, pe urmă poporul nafig trebuie.”Europa Liberă: Și chiar credeți că de votul cetățenilor nu depinde nimic?– „Cred că deloc nu, totul se face cum vor ei.”Europa Liberă: Dvs. o să participați la alegeri?– „O să particip, dar... poate.”Europa Liberă: Cine merită să ajungă în parlament?– „Niciunul.”Europa Liberă: Păi, 101 trebuie aleși, cineva trebuie...– „Niciunul, că ei îi dau înainte tot pe ai lor și asta-i destul.”Europa Liberă: Dar Dvs. pe cineva din ei o să-i alegeți?– „Posibil.” Europa Liberă: Și pe ce drum să meargă Moldova în continuare?– „Să fie ordine aici, în primul rând, să nu caute că acela să-l conducă, acela să-l conducă. Chiar ce moldovenii îs așa de proști și nu pot să se conducă singuri pe dânșii? Evrosoiuz (Uniunea Europeană) trebuie să spună, Rusia trebuie să spună, România trebuie să spună. Cito za hernea (ce treabă) îi asta? (Cer scuze de expresie).”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul țării?– „Da’ eu ce? La mine viitorul țării să vină popa de-amu, dar la copii... nu-s aici, îs duși de aici.”Europa Liberă: Unde sunt plecați?– „În Rusia...”Europa Liberă: Și ce vă spun?– „Îi bine tot, îi normal.”Europa Liberă: Au să revină acasă?– „Nu! Nici vorbă nu-i.”Europa Liberă: De ce?– „Dar ce să facă aici, eu cu ce să-i ajut? De lucru nu-i, nică nu-i, ce să facă ei aici? Ce să facă ei aici, că patru luni lucrez la Calea Ferată și patru luni n-am leafă? În 2021, eu niciun bănuț n-am primit. Asta ce îi conducere?”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la acest scrutin anticipat din 11 iulie?– „Să fie mai bine, dar nicio speranță.”Europa Liberă: De ce? – „Până acum se vede că nicio mișcare spre bine nu s-a făcut. De unde, dacă-s cheltuieli, ei își apără interesele lor și cheltuie pentru dânșii?”Europa Liberă: Dar responsabilitatea a cui este mai mare – a cetățeanului sau a politicianului?– „Desigur că ei hotărăsc soarta țării și responsabilitatea-i a lor.”Europa Liberă: Ei sunt aleși tot de alegători.– „Da, dacă știam pe cine alegem... Că ei deodată, când au nevoie de alegători, ei promit multe și numai cu promisiunile rămânem.”Europa Liberă: Dar Dvs. alegeți promisiunea, partidul, programul, omul? Ce alegeți atunci când aruncați buletinul?– „Programul alegem, programul, că promit multe și după program ne pare că au să facă ceva, dar...”Europa Liberă: Și ce valoare are o promisiune făcută în campania electorală?– „Valoarea lor îi egală cu zero, nimic nu se face, din ce în ce îi tot mai rău. Iaca uitați-vă câtă lume pleacă peste hotare, câtă se duce, tineretul pleacă și pleacă, iaca, peste o casă îi casă părăsită, peste o casă îi pustiu și tot scrie pe casă, pe gard scrie că se vinde.”Europa Liberă: Ce trebuie schimbat ca cetățenii să nu mai vorbească despre probleme, necazuri, cu oftatul, dar să vadă și partea plină a paharului, ca să se vadă și lucrurile frumoase în țară?– „Trebuie de schimbat conducerea, Vlad Țepeș trebuie să vină la conducere...”– „Și atunci o să fie totul normal...”– „Ori Țepeș, ori Ștefan cel Mare să vină și să facă ordine, dar după cum un partid pleacă și altul vine și încă mai mult fură și fiecare partid ar trebui să plătească din contul lui, din buzunarul lor ar trebui să plătească activitatea lor, dar nu așa, ei tot de la stat, jefuiesc statul ista. De unde bani? Miliarde au primit ajutor din Europa și unde-s banii? Miliarde pentru construcția drumurilor, s-au reparat drumurile celea până acum?” Europa Liberă: Pentru Dvs. ca alegător contează dacă partidul are viziuni de stânga sau de dreapta?– „Nu contează viziunile, nu contează nimic, contează să facă ceva pentru popor, să se miște înainte cât de cât, o îmbunătățire cât de puțin, să mărească salariul la medici. Iaca, trei medici tineri am avut la Fălești, au plecat în România. O să vină cineva în locul lor? Nu mai vine nimeni...”Europa Liberă: Toate problemele acestea, nedreptățile, ele au apărut tot sub privirea cetățeanului cu drept de vot?– „Cetățeanul numai dreptul de vot îl are, dar pe urmă ei hotărăsc întrebările lor. De unde atâția milionari? Și în Fălești îs 18 ori 21 de milionari. De unde s-au luat? L-au jefuit pe unul și pe al doilea, și pe al treilea și și-au făcut milioane.”Europa Liberă: V-a părut rău vreodată pentru votul pe care l-ați dat?– „Da, mi-a părut rău și pentru Dodon că am votat și pentru Maia Sandu îmi pare rău că am votat...”Europa Liberă: Și acum pentru cine o să votați?– „Pentru Șor, că el mai mult face...”Europa Liberă: Dar el nu-i în țară.– „N-are importanță, dar face...”Europa Liberă: Dar ce face?– „Nu (ei), ce face? Iaca cât de cât face lumină, autogara asta... Ce dezastru era la autogară?! Amu vedeți, e autogară, așa-i? Și de cine-i făcută, de primărie?”Europa Liberă: Dar v-ați pus întrebarea de unde are bani să facă?– „Nu mi-am pus întrebarea, dar o furat și dă și nouă, da’ aiștia numai lor...” Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Fălești, și întrebăm cetățenii ce așteptări au de la alegerile din 11 iulie.– „Așteptările sunt mari, este o speranță că totuși se va schimba ceva.”Europa Liberă: Cetățeanul își ia în serios rolul acesta că el este agentul schimbării, cel puțin, o dată la patru ani sau atunci când au loc alegeri?– „Schimbarea începe de la fiecare din noi. Noi trebuie să facem schimbarea, să nu așteptăm din altă parte. Acum oamenii sunt mai citiți, mai informați, chiar și acei de la sate nu se mai dau în vânt după hrișcă, zahăr și ce le mai dădeau lor acolo și a manipula cu chestia asta este un lucru murdar.”Europa Liberă: Pomenile electorale duc la gândul că trebuie să fie pedepsit cel care dă sau cel care ia?– „Mai degrabă ar trebui pedepsit cel care dă, fiindcă el este cu intenția, acesta din urmă este cu necazul. El, dacă-i dau, de ce să nu ia? Dar unii se duc și votează așa cum le spune cugetul, nu ce are punga cu pomeni din mână.”Europa Liberă: Cum se poziționează formațiunile politice în aceste alegeri anticipate? – „Am rămas șocat când Voronin a degradat politic atât de tare și s-a unit cu acel despre care a spus că Dodon este un om pierdut, adică el nu poate fi bun de conducător și acum el se unește cu Dodon. Eu nu pot înțelege logica generalului. Voronin îi strateg puternic, dar cum s-a dat de-a șuiu, cum se spune, s-a alunecat să facă pasul acesta... Majoritatea oamenilor au rămas șocați și mirați.”Europa Liberă: Totuși, ce a putut să-i unească? – „Banul. Prin urmare, legăturile acestea financiare sunt cu rădăcini adânci și acesta este răul cela care îi unește pe mulți din categoria asta de oameni.”Europa Liberă: Cetățeanul pune preț și pe viziuni? Dacă partidele, blocurile au viziuni de dreapta sau de stânga, dacă se uită unii către Rusia și alții către Uniunea Europeană?– „Da, numaidecât! La noi, în Moldova încă există, dacă copiii sau părinții lucrează la Moscova, înseamnă că cei care sunt aici pe loc votează pentru acei care-s cu orientare rusească, dacă copiii sunt în Europa, e clar lucru... La mine, de exemplu, fiica îi în Belgia, în Bruxelles, eu am fost, am văzut ce înseamnă Uniunea Europeană. Și dacă toți ar avea posibilitate să plece în Europa să vadă acolo schimbarea, s-ar întoarce acasă cu altă mentalitate și când s-ar duce la vot ar ști pentru cine să voteze și de ce să voteze anume așa.”Europa Liberă: Dar despre votul din diasporă ce părere aveți? Știți că la un moment dat Igor Dodon zicea că cei din străinătate sunt un „electorat paralel”?– „Ei, Dodon... Dodon e om pierdut în politică. Dar cine-i diaspora? Sunt cetățenii noștri!”Europa Liberă: Ce miză are votul celor din diasporă?– „Ar putea fi un colac de salvare pentru țara noastră, fiindcă ei trăiesc în alte condiții, ei au alte viziuni.”Europa Liberă: Și după aceste alegeri din vară credeți că se pune punct disputei dintre instituția prezidențială și cea parlamentară?– „Depinde cine o să câștige, care va fi raportul în parlament, aici e greu de spus, că dacă va fi același raport cum e acum cu Dodon, Șor și sămânța lui Plahotniuc, apoi nu se va schimba nimic, de aceea alegătorul trebuie foarte bine să se gândească pe cine să aleagă, ca acolo în parlament să se creeze o majoritate de dreapta. Și atunci, dacă se creează o majoritate de dreapta, va fi o altă legătură cu președinția, guvernul, deci toți trei vor trage într-o singură direcție, adică pentru binele poporului.”Valentina Ursu sunt de la Europa Liberă. Ce așteptări aveți de la alegerile din 11 iulie?– „Să câștige Maia Sandu, că aceilalți îs lupi de aceia care mănâncă tot, uitați-vă cât la vamă șed furele (TIR-uri) cu cereale duse de la noi din țară, dar nu se știe cum o să fie anul. Ei nu se gândesc și nici dl Dodon nu s-a gândit o dată la țărani, el s-a văzut la Condrița și cum s-a încărcat.”Europa Liberă: Opțiunile cetățenilor se împart, unii cred că partidele de stânga ar putea să aducă mai multă prosperitate, alții spun că cele de dreapta.– „Ascultați, atât cât au furat ei, de ce nu au făcut nimic? Ilan Șor a furat, dar măcar a făcut ceva pentru Orhei, dar acesta ce a făcut? Nu a făcut nimic!”Europa Liberă: I se iartă păcatele celui care a furat și dă și la altul?– „Trebuie să știe a împărți, Șor a furat, dar măcar a făcut ceva, mai dă și la oameni.”Europa Liberă: Pentru Dvs. ca și alegător contează partidul, programul, promisiunea, omul?– „Omul!”Europa Liberă: Și analizați lista electorală a partidului?– „Până când nu, că îs bolnavă și n-am avut când să o citesc.”Europa Liberă: Dar la vot o să mergeți?– „Toată viața am umblat.”Europa Liberă: V-a părut rău pentru votul pe care l-ați dat în anumite timpuri?– „Da, pentru Dodon mi-a părut rău, că nu a făcut nimic pentru raionul Fălești, ce o promis – nu a făcut nimic. Și de ce să spunem, ce el nu știe ce a promis? Și nu a făcut nimic!”Europa Liberă: Și dacă nu-l votați pe dl Dodon, cui o să-i dați votul?– „O să mă gândesc cui, cine o să merite, dar așa...”Europa Liberă: Și viitorul Moldovei cum îl vedeți?– „Dacă o să rămână socialiștii, noi o să fim săracii pământului, o să umblăm, știți, ca bomjii (oameni ai străzii) ceia cu cerutul. S-or duce lupii aceștia, au să dea voie, că femeia aceasta e deșteaptă.”Europa Liberă: Cine?– „Sandu e foarte deșteaptă, aceștia o mănâncă cu totul. Rusia ce ajutor le-a dat la moldoveni? Ce le-a făcut? Ce le-a dat la moldovenii aceștia proști? Minciună, el pentru dânsul s-a întors și s-o... Eu nu înțeleg, cât îi trebuie la un om, cât îi trebuie? El s-a umflat buzunarele cu bani.”Europa Liberă: Cine el?– „Dodon, cine, tâlharul acesta, că-i tâlhar!”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegeri?– „Foarte mari așteptări am.”Europa Liberă: Concret?– „Să vedem, să schimbăm, să nu văd hoții aceștia și gata.”Europa Liberă: Dar cum se schimbă, pentru că...– „Se schimbă. Oamenii, dacă o să fie oleacă deștepți – o să se schimbe, dar dacă o să fie de acei care se duc fuga la Moscova să întrebe ce să facă și să-i spună, konecino (desigur) că nu o să se mai schimbe niciodată.”Europa Liberă: Partidele le cunoașteți câte sunt?– „Nu le mai știu chiar pe toate, îs partide făcute în grabă acum, de-alde Chicu să-l susțină pe Dodon, de-alde Cavcaliuc, zelioncarul cela, tot să-l susțină. Sunt și partide deștepte, oameni deștepți, care, iaca, de-alde Gligor îs oameni de treabă. Lumea se trezește și Dodon o să se ducă dracului.”Europa Liberă: Dar cine cu cine în următorul parlament trebuie să se unească ca să facă o coaliție?– „Forțele unioniste și democrate.”Europa Liberă: Și viitorul Moldoveni cum îl vedeți?– „Viitorul Moldovei îl văd în Europa.”Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Moldovei să ajungă în UE?– „Într-o noapte noi putem să fim acolo prin unirea cu România, dacă se poate de făcut asta, într-o noapte.”Europa Liberă: Despre votul din diasporă ce credeți?– „Diaspora e cea mai puternică.”Europa Liberă: Aveți pe cineva peste hotare?– „Am copiii peste hotare.”Europa Liberă: Unde vă sunt?– „Sunt în Piter (Sankt Petersburg).”Europa Liberă: Și ce zic ei?– „Pentru Moldova tot.”Europa Liberă: Vă influențează și votul Dvs., alegerea Dvs.?– „Nu. Data trecută nu au votat, cred că nici data aceasta nu o să voteze, că acolo s-a strâns hălăciugă mai mult pentru Dodon să voteze și ei nu au vrut să se ducă defel.”Europa Liberă: Dar acum i-ați îndemna să meargă să voteze?– „Eu nu-i îndemn, că ei au caracterul lor și mintea lor, că ei de-amu-s oameni maturi.”Europa Liberă: Despre votul din diasporă ce părere aveți?– „Sper ca să se trezească toți cum data trecută, dar să aibă și buletine pentru a vota și să fie organizat așa ca să poată toți vota așa după cum le dictează sufletul, că majoritatea-s pentru a se uni cu Uniunea Europeană și să lucreze legea.”Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat?– „Am, am la Istanbul, fiică în Turcia și am în Rusia, îi la pensie acolo și lucrează soră medicală și nepoței, și tot, și s-au aranjat acolo.”Europa Liberă: Dar este adevărat că cei care muncesc în Rusia conving părinții să voteze cu forțele de stânga și cei care lucrează în Uniunea Europeană încearcă să convingă părinții să voteze forțele de dreapta?– „Eu le-am spus la fetele mele că o să votez așa cum vreau eu și iaca mă invită la dânșii, dar nu mă duc de-atâta ca să fiu la data de 11 acasă. Iaca, fiică-mea îmi spune: „Vino, mamă, la mine în Rusia”. Cum să mă duc? Mă doare sufletul pentru țara mea, unde trăiesc eu, unde-mi dau două copeici...”Europa Liberă: Dar fiica din Rusia cu cine votează?– „Nu vă pot spune, că și acolo-i urât, s-au săturat toți de Putin.”Europa Liberă, Valentina Ursu în ospeție la Fălești și întrebăm cetățenii, ce așteptări au de la data de 11 iulie.– „După 11 iulie, eu cred că o să fie schimbări radicale, o să fie schimbări în justiție, o să luăm cursul european. Eu aș socoti că ar trebui și cu Federația Rusă, și cu Europa, se poate de supt de la două țâțe, așa se spune în popor: mielul blând suge de la două țâțe, suge și de acolo, și de acolo. Trebuie să trăim bine și cu Ucraina, cu vecinii, cu toți trebuie să trăim bine, numai în așa caz putem să facem schimbări în țară.”Europa Liberă: Cât de valoros este votul cetățeanului, ce preț are el?– „El are preț, dacă omul când votează gândește cu capul, gândește bine, atunci are preț.”Europa Liberă: Dar ce valoare are promisiunea pe care o face politicianul în campania electorală?– „De promis se poate de promis, dar trebuie și de îndeplinit toate promisiunile.”Europa Liberă: Și cetățeanul ce alege: promisiunea, partidul?– „Mai mulți aleg promisiunile. Noi până acum ne-am dezamăgit de toate partidele care au fost.” Europa Liberă: Și ce sfat aveți pentru cei care o să vă bată la ușă, la poartă și o să vă ceară votul? – „Pot nici să nu-mi vină la poartă, dar trebuie ca omul să fie convins că ceva schimbări o să fie.”Europa Liberă: Trei probleme care trebuie să fie urgent soluționate, care-s acestea?– „În primul rând, dacă se ia majoritatea parlamentară, da, în primul rând, justiția trebuie reformată, legătură cu toate țările dimprejur, legătură bună și în primul rând cu Europa, fiindcă noi trebuie să luăm cursul european.”Europa Liberă: De ce?– „Majoritatea îs pentru cursul european și diaspora, și toți aceștia îs majoritar pentru cursul european.”Europa Liberă: Dar cei de acasă au opțiuni diferite?– „Cam îi racul, broasca și o știucă. Partidele de stânga trag în partea Rusiei, dar partidele de dreapta trag în partea europeană, în orice caz, eu cred că schimbări o să fie după data de 11.”Europa Liberă: Așa vreți Dvs.?– „Da, eu așa vreau.”Europa Liberă: Și peste patru ani se va deosebi Republica Moldova de cea de azi?– „Numaidecât, numaidecât! Sperăm, clasa politică trebuie schimbată.”* * *Opinii adunate la Fălești. Campania electorală va fi extrem de importantă în mobilizarea electoratului la vot, sugerează fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. El vede alegerile anticipate din 11 iulie ca o linie de demarcare a schimbului de generații între politicieni și de abordare de principiu. Politicienii deja și-au orientat privirea spre teme sensibile mai degrabă pentru electorat și mai puțin în funcție de doctrina politică. Europa Liberă: Ce teme de campanie ar trebui să abordeze cei care vor să ajungă aleși ai poporului în următorul legislativ? Ce subiecte ar trebui să fie discutate preponderent, ca cetățeanului să-i fie clar pentru cine trebuie să voteze?Vadim Pistrinciuc: „Care ar trebui sau care sunt?”Europa Liberă: Care ar trebui.Vadim Pistrinciuc: „Eu aș vrea să vorbim foarte mult despre calitatea apei, a mediului înconjurător. Asta este o problemă foarte mare care în Republica Moldova este ignorată, în foarte multe robinete și fântâni din Republica Moldova nu este apă, dar otravă. Dar n-o să se vorbească despre asta, dna Valentina. Eu aș vrea să vorbim despre corupție și despre debandada asta care se întâmplă, hoția asta fără limite, nu în termeni generali, dar în termeni concreți, cum, de exemplu, un furt poate să omoare mulți oameni, niște bani furați nu ajung pentru ventilatoare sau pentru aparate de dializă, sau pentru substanțele necesare pentru chimioterapie, sau pentru alimentarea persoanelor care sunt grav bolnave astăzi în spitale. În secțiile de terapie intensivă, apropo, dacă citiți, la Spitalul de Urgență este totul bine sau nu? Ei au tot ce este necesar? Eu am citit, de exemplu, că la unii medici li se micșorează salariile, am mai citit pe unele forumuri că nu ajung bani pentru alimentarea persoanelor conectate la aparate, că ele nu se alimentează normal, deci au nevoie de substanțe speciale. Eu vă spun aceste teme doar pentru noi, noi aici o să le discutăm, dar în politică ele n-au să se discute.” Europa Liberă: Dar care vor fi promisiunile în care trebuie să se încreadă cetățenii?Vadim Pistrinciuc: „Noi o să rezolvăm totul. Da, eu văd mulți politicieni tineri cărora le place să vorbească despre asta din diferite partide, apropo și de pe stânga și-s bravo, dar ei sunt în minoritate. Mie îmi plac politicienii de pe dreapta, îmi plac cei de la Platforma DA și de la PAS se accentuează, dar trebuie cumva și ceilalți să accepte discuția aceasta. Uitați-vă în ultima jumătate de an cât de multe partide, care n-au să mai fie, slavă Domnului, în următorul parlament au vorbit despre o singură chestie – cum să nu admită alegerile parlamentare anticipate. Și eu mă uitam dintr-o parte: oare chiar ei nu-și dau seama că ei pierd? Chiar dacă nu-ți plac alegerile acestea anticipate, vorbește despre altă temă.”Europa Liberă: Haideți să vorbim despre promisiunile electorale. Ați mers și Dvs. în campanie și ați spus oamenilor ce vreți să faceți ca să le îmbunătățiți traiul și condițiile de viață. Ce preț are o promisiune și cât de responsabil e politicianul atunci când promite că noi vom majora salariile, pensiile, că noi vom îmbunătăți infrastructura, că noi vom aduce investiții, că noi vom lupta împotriva corupției? Câtă responsabilitate poartă politicianul atunci când promite aceste lucruri?Vadim Pistrinciuc: „Eu nu știu dacă este un răspuns la întrebarea asta, eu nu-l cunosc. Sigur că trebuie să promiți și trebuie să promiți foarte ascuțit, auzit, pe limbajul omului. Pe de altă parte, cât de responsabil este cel care promite, dar nu știe sigur că o să și fac? Probabil că nu-i tare responsabil, dar altă opțiune nu există. Să ieși și să spui că nu promiți nimic, nu te votează nimeni. Aici intrăm deja într-o știință a comunicării, a articulării mesajului, este complicat.” Europa Liberă: Dar sigur că după promisiune vine marea dezamăgire a alegătorului?Vadim Pistrinciuc: „Și da, și nu, nu tot timpul. Depinde cu ce alimentezi, noi avem situații când partidele politice au promis cu totul altceva, au dat cu totul altceva, dar au reușit să domine spațiul mediatic, să aibă resurse propagandistice și să se mențină, da, un pic scad, un pic se ridică. Cred că promisiunea cea mai importantă în această campanie este o altă generație de politicieni care se vede, fizic tu îi vezi că sunt altfel de oameni, care au început o luptă prin 2015 sau 2016, când s-au început procesele acestea, au apărut partidele emergente care au fost și la guvernare. Pe de altă parte, o mulțime de alți oameni care înțeleg că lucrurile se schimbă nu din cauza acestor partide, dar societatea s-a schimbat și au să reziste, au să facă tot posibilul ca acei mai de altă generație să nu ajungă acolo. Acesta-i mesajul cel mai important, au să fie multe mesaje-promisiuni, sigur cel care spune minciuni nu este responsabil. Eu niciodată nu am putut să fac toate promisiunile mele nu doar în politică, dar chiar și date oamenilor dragi pe care îi respect și-mi pare foarte rău. Eu tot timpul mi-am promis să merg mai des la părinți, dar nu pot, nu reușesc. Noi toți avem păcatele noastre. Altceva este buna intenție și să arăți că vrei să lupți, dar toată campania asta este despre viitor. Există o parte, ea-i minoritate din societatea noastră, este o clasă care nu vrea să admită viitorul, asta trebuie să înțelegem. Și există altă parte – mici, mari, puternici, în pole position, mai puțin, care înțeleg că lucrurile s-au schimbat...”Europa Liberă: Dar când ziceți că există o parte a clasei politice care nu vrea să admită viitorul, la ce vă referiți concret?Vadim Pistrinciuc: „Noi avem o listă cu partide. Haideți să luăm Partidul Socialiștilor, de exemplu. Ce propun ei despre viitor și spuneți cum trebuie să se schimbe Republica Moldova? Pe Igor Dodon haideți să-l prezentăm. Ce a propus el să schimbe în Republica Moldova? Haideți să ne aducem aminte, că a fost recent, trei lucruri. El vorbea despre trecut: stabilitate (stabilitate ca în mormânt); valori. Care valori? Ce noi avem probleme cu valorile? Noi avem probleme cu valorile tradiționale, dar ele altfel se cultivă, nu în dezbateri electorale. Ce a promis aici, ce facem cu economia, cu justiția? Despre justiție, niciun cuvânt, așa cum îi bun, „kuliocelul” de la parcare, tot cum este. Nimic! Nicio reacție. Ați văzut vreo reacție pe acolo? Și acesta este un comportament autodistructiv politic, nici nu condamn măcar așa chestii, asta de-acum e din cale afară. Iată eu v-am dat un exemplu. Eu am fost cu un reprezentant al Partidului Democrat care la un moment dat mă convingea că totul e bine în țară, când era că fără dânșii fericirea nu poate să existe. Asta tot nu-i corect.”Europa Liberă: Să vorbim și despre responsabilitatea cetățeanului, pentru că, o dată la 4 sau la 5 ani, când sunt alegeri, el este suveranul, așa se zice. Pentru om astăzi ce contează mai mult – partidul, liderul, programul, promisiunea, lista, ce contează?Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că contează foarte mult emoția, sinceritatea. Alegătorul va fi mult mai emotiv de data asta, dar nu numai de data asta și înainte de prezidențiale a fost, fiindcă există o revoltă foarte puternică, există multe curente emoționale colective, există oboseala în genere a alegătorilor asupra cărora s-au plasat mai multe chestii: pandemia, restricțiile, oboseala de corupția asta, de știri. Dvs. observați, noi avem niște trăsnete despre corupție și oamenilor li-i deja lehamite, vorba ceea. Deci vor fi emoții, oamenii vor vota cu emoții pozitive de data asta, ei vor încerca să vadă lumina, unde este lumina, cine inspiră mai multă încredere de viitor, va fi o alegere destul de emotivă. Listele sigur că contează foarte mult, contează să fie oameni care sunt OK, eu înțeleg și încotro Dvs. bateți, dar pot să vă spun că liste ideale nu sunt.Eu nu am participat la facerea listelor, dar am văzut cum se fac la partid și este un proces extrem de traumatizant. Pot să vă spun o chestie că niciodată, dar niciodată(!) n-au să fie toți mulțumiți de lista electorală. Unii din ei zic: „De ce eu nu sunt acolo?”, dar la alții le propun și pe urmă se gândesc: „Dar de ce nu m-am dus?”, iar al treilea, de exemplu, se uită dintr-o parte: „Dar de ce acela e în fața lui acela? Dar mie mi-i mai simpatic ăsta cu părul drept, decât ăsta cu părul creț sau mie mi-i mai simpatică o doamnă decât altcineva”. Apropo, eu mai n-am căzut jos când am auzit niște discuții între niște oameni destul de progresiști care spuneau: „Dar de ce am introdus noi în cotele acestea de femei?” La un moment și eu mă gândeam că acum trebuie să respecți și cota asta. Asta este o calitate umană, noi să ne lămurim cu lista. Eu ceea ce vreau să văd, vreau să văd oameni care nu sunt șantajabili pe liste, oameni care nu au fost prinși în scheme de furt masiv, furturi care pun presiune foarte mare pe siguranța statului, oameni care nu au trădat, asta contează foarte mult. Politica niciodată nu-i imaculată, deci nu poți să stai, cu cât mai tare vrei să fii alb, cu atât mai ușor o să te murdărești. Aceasta este o chestie, dar sigur eu nu vreau să văd criminali pe liste, care au făcut crime, care au făcut crime violente. Noi am avut, dna Valentina, oameni care au fost învinuiți de crime violente, de moarte, care au ajuns în parlament. Eu nu zic că au făcut sau nu, dar din punct de vedere moral asta este grav și nimeni nu s-a revoltat sau s-au revoltat acolo ca de obicei mass-media și câțiva activiști. Asta este destul de grav. În ceea ce ține de calitatea umană și cum au să se țină de cuvânt, aș vrea să vă spun că totul o să fie bine, sper să fie bine. Eu cred. Eu văd mai mult pozitivism în această campanie, fiindcă, în primul rând, s-au mai liniștit apele, s-au schimbat generații de oameni și oamenii sunt mai greu de manipulat.”Europa Liberă: Votul din diasporă și miza acestui vot?Vadim Pistrinciuc: „E extrem de mare. E un fenomen absolut surprinzător pentru mine, eu nu m-am așteptat la o participare atât de mare la ultimele alegeri.”Europa Liberă: Sunt și voci din mediul experților care spun că la aceste alegeri parlamentare anticipate votul din diasporă ar putea să fie decisiv.Vadim Pistrinciuc: „El tot timpul este decisiv, el tot timpul contează, sunt cetățenii noștri, el a contat foarte mult și atunci când nu a fost atât de numeric, fiindcă diaspora impune anumite comportamente electorale în țară, cei din diasporă comunică cu familiile lor și votul este cam replicat. El va conta extrem de mult, fiindcă în cazul nostru sunt și unele voci care spun că diaspora nu trebuie să aibă dreptul la vot, dar ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova.”Europa Liberă: Sau că este „electorat paralel”...Vadim Pistrinciuc: „Da, „electorat paralel”. Situația este absolut diferită în cazul Republicii Moldova. Nu există familie care să nu depindă de cineva din diasporă, chiar și cel care nu are pe nimeni la muncă peste hotare, veniturile lui depind în mod practic direct de ceea ce se întâmplă. Concreșterea diasporei cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este foarte mare, este foarte puternică. Oamenii aceștia nu sunt deconectați de la realitățile din Republica Moldova, ei sunt activi economic prin transferurile pe care le fac și mulți au activități economice în Republica Moldova. Ei sunt activi politic, ei sunt activi social, practic, caritatea, filantropia din Republica Moldova sunt masiv susținute de către diasporă. Puțini știu, paturi în spitale se aduc de către diasporă, utilaj medical, ambulanțe ș.a. Deci, noi lucrurile acestea le uităm, dar Republica Moldova nu poate fi decuplată de diasporă, iar cei care spun chestia asta că trebuie, că în alte țări... și dau exemplul unor țări mari în care numărul cetățenilor din diasporă este de câteva procente, pur și simplu neagă bunul-simț și realitățile științifice și obiective.”Europa Liberă: Și mobilizarea ar putea să fie mai masivă decât la prezidențiale în diasporă?Vadim Pistrinciuc: „Mie mi se pare că este greu să aștepți să vezi mobilizarea aceasta, atunci era mai clar, pentru că polarizarea era mult mai mare. Polarizarea într-un mediu unde participă mai mulți actori politici este mai greu de realizat. Eu n-aș vedea condiții direct tehnice, dar eu nici atunci nu le-am văzut, ca să fiu sincer. E surprinzător de plăcut ce se întâmplă cu această diasporă, când vezi atâta activism... Vreau să vă zic că eu am încercat un pic să văd care-i cauza – mulți din diasporă participă la alegeri, ei se mândresc cu faptul că se duc la alegeri în fața populației locale, adică ei arată că, iată, noi avem acolo, ne organizăm. Pentru ei asta e o chestie de identitate cetățenească și mulți apreciază ce este pe loc în diasporă. Deci, este posibil, dar mult mai dificil de realizat din motivul că dispersia de vot este mult mai mare și nu există acest val pe care poți să lucrezi.”Europa Liberă: Câți concurenți electorali credeți că vor fi în această competiție?Vadim Pistrinciuc: „Mulți au să fie încurajați de către stânga și din afara țării, inclusiv pe criteriul geopolitic să rupă voturi de pe dreapta, dar o să avem și partide de un singur om care au să participe, din păcate.”Europa Liberă: Și după alegeri va fi mult mai ușor în viitorul parlament să fie constituită o majoritate, să fie învestit un guvern?Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că va fi diferit. Sigur că vom avea partide care nu ne plac, dar cu siguranță practicile în viitorul parlament vor fi diferite. Acest parlament a fost ales, știți în ce condiții, foarte dificile.”Europa Liberă: Dar direcția pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova după aceste alegeri, ca să i se spună că e o direcție corectă, care ar fi? Vadim Pistrinciuc: „Republica Moldova trebuie să se ocupe de propria purificare, de curățarea instituțiilor în mod operativ, repede, fără mult strategising, fără multe hârtii, fără multe foi de parcurs. Asta este prima lecție, mai departe au să fie multe probleme – fonduri, drumuri, infrastructură, economie ș.a.m.d., dar primul lucru trebuie să se stabilizeze țara. Țara asta trebuie să se țină pe niște piloni, pe niște instituții, că astăzi râde cine vrea de dânsele, cumpără oricine ce decizie vrea, deci e o anarhie cleptocrată pe față, care trebuie oprită. Deja unde mai vrem? Ce nu s-a mai întâmplat la noi, haideți să ne uităm. Asta trebuie să se întâmple în mod urgent. Eu foarte mult sper că noi vom avea o majoritate fie independentă, fie de coaliție cu oameni care au să împărtășească aceleași idei. Deci, ideea este unica: în primul an de zile, în mod urgent se cere curățarea instituțiilor, trebuie ras totul ce este rău, pus din nou, chiar dacă se fac niște greșeli, dar intervențiile cu pătrimi de măsuri sunt dăunătoare pentru noi. Dacă o să umblăm, așa, cu un pic de reparații cosmetice, gata.”Europa Liberă: Dar se va pune capăt disputei, confruntării dintre instituția prezidențială și cea parlamentară? Vadim Pistrinciuc: „Nu cred. Nu cred, pentru că este o dispută sănătoasă. Eu mai tare mă tem de liniște instituțională în Republica Moldova, când toate instituțiile spun una despre alta că sunt încântate una de alta. Închipuiți-vă, cam cum se întâmpla la noi, dar dispute trebuie să existe, doar că ele trebuie să se petreacă într-un cadru legal, constituțional, civilizat și non-violent.”