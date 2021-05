Liderii UE cer Belarusului să permită decolarea avionului deturnat la Minsk de preşedintele Lukaşenko

14:00

Primul șoc cultural pe care l-am avut a fost la Roma. Am fost invitat să montez un film documentar de licență și desigur am acceptat fără să mai stau pe gânduri. Chiar și azi îmi amintesc vocea copilului care s-a uitat pe geam și a strigat „Mama, se Roma!”. Avionul a atins pământul și toată lumea a început să aplaude furtunos. M-am pomenit dintr-o dată într-o lume a lui Fellini, plină de impulsivitate, mult suflet și aviație. Ieșind din aeroport, ajuns undeva prin suburbie, eram deja fascinant de ce văd și mirat cât de diferite pot fi lucrurile la o distanță atât de mică de casă. De data aceasta, am selectat cinci filme care, pe lângă narațiunea captivantă pe care o au la bază, vin să ne prezinte o lume diferită de cea pe care ne-am obișnuit s-o vedem. Articolul (video) Recomandări de la Mircea, fără spoilere: cinci filme care șochează prin diferențele de cultură apare prima dată în #diez.