30 de ani de la primul Parlament! Greceanîi vede un „simbol” în faptul că suntem prinși într-un proces electoral

Astăzi are loc marea finală a concursului muzical Eurovision 2021. 26 de participanţi vor concura pe scena de la Rotterdam. Printre aceștia va fi și reprezentanta țării noastre, Natalia Gordienko cu piesa „Sugar". Aceasta a reușit să ajungă în marea finală a concursului care s-a desfășurat, joi, 20 mai. Gordienko, va evolua sub numărul 14.