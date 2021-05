Cum a votat juriul Eurovision 2021 din Moldova. Cărei țări i-a oferit maxim de puncte

14:15

Dacă te gândești să studiezi IT la o universitate din Moldova, atunci aceste informații sunt pentru tine. Echipa #diez a organizat cel de-al patrulea eveniment online din acest an în cadrul proiectului „Dacă rămân acasă, merg la...”. Despre cum este să fii student(ă) la Tehnologii Informaționale, ce oportunități oferă domeniul, cum este pregătită piața muncii pentru o astfel de meserie, ce îți oferă aceasta după absolvire, dar și de ce proiecte poți beneficia dacă vrei să studiezi IT ne-au povestit invitații noștri: Nicoleta Țîrdea, studentă din anul IV la UTM, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Daniela Istrati, lectoră universitară la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice din Moldova, și Cătălin Gangalic, specialist IT. Articolul (video) „Poți avea diverse oportunități de angajare după absolvire.” Ce trebuie să știi dacă vrei să studiezi IT apare prima dată în #diez.