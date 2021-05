Incident în timp ce Natalia Gordienko cînta pe scena de la Eurovision (VIDEO)

10:30

Pe rețelele sociale au apărut fotografii istorice interesante ale Chișinăului în timpul Moldovei Sovietice.Acestea au fost publicate de arhitectul Vladimir Dubasov în grupul "Кишинёвцы!"."Iată.. Am găsit o broșură despre Chișinău.. Nu cred că am mai văzut colecția asta.. Nu am găsit data sau locul publicării... Dar sînt multe lucruri interesante.. Clopotnița nu era încă demolată.. Casa-Muz