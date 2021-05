A scăpat sau nu microfonul?. Primele impresii și comentarii ale moldovenilor pe Facebook, după prestația Nataliei Gordienko la Eurovision

17:10

Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre anxietatea și durerea cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a mărturisit în cadrul documentarului serial pe care l-a realizat împreună cu Oprah Winfrey, The Me You Can't See, că a apelat la alcool pentru a trece peste momentele grele din