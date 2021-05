Prestația Nataliei Gordienko la Finala Eurovision 2021; A scăpat microfonul din mâini pentru o fracțiune de secundă

12:10

Două cutremure puternice, cu magnitudini de 6,1 și 7,3, au zguduit China Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3, a zguduit provincia Qinghai din nord-estul Chinei. Anunțul inițial a fost făcut de Institutul american de geofizică, pe Twitter. Cutremurul vine după ce un alt seism, de 6,1, s-a produs în zona sud-centrală a țării. Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northe...