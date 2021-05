INVESTIGAȚIE // De ce Igor Grosu se implică în justiție și promovează judecători penali

14:00

Liderul PACE admite că pe timpul guvernării PD aveau loc încălcări ale legii, însă el de fiecare dată condamna vehement orice acțiune de acest fel.„Erau jocuri și intrigi politice. Poate chiar încălcări ale lege în diferite forme și direcții. Unde am putut sa intevin am făcut-o, iar de ce eram eu responsabil acționam mereu conform legii. Nu-s de acord cu multe din lucrurile care se faceau atunci și o spuneam mereu deschis. Poate de asta eram un om incomod pentru guvernarea de atunci. Și așa se explică și de ce nu am fost promovat pe scara carierei.”Mai mult decât atât, Gheorghe Cavcaliuc se simte mândru că nu a fost nevoit să facă vreun compromis de dragul carierei.„Tot ce am facut în cariera mea, sunt mândru și știu că am facut corect și conform legii. Deși poate nu a plăcut cuiva. Eu aleg să merg corect către scopurile mele, cu multă responsabilitate. Nu pot renunța la niciunul din principiile mele.