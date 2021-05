VIDEO// Explicația Natei Albot: Eu nu știam ce se afla în acel pachețel

14:50

Ion Dichiseanu, care s-a stins din viaţă ieri, la 87 de ani, a fost unul dintre cei mai mari actori ai scenei româneşti. Nimic din copilăria sa nu prevestea succesul ce avea să vină. În copilărie, actorul a stat un an într-un lagăr de concentrare nazist. Năcut la Adjud, într-o familie numeroasă, Ion Dichiseanu a […]