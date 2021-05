Nata Albot se retrage din cursa electorală: Nu vreau să fac mai mult rău echipei

12:00

Îți poți da seama care e natura unui om judecând după textele pe care le scrie pe Facebook? Pot literele pe care le înșiră cineva într-o postare să te lase în lumea lui, să te convingă că e carismatic, că e deștept, că e înțepat, că are umor?Elena Știubei dă din cap a negare și spune, zâmbind cu subînțeles, că de multe ori ceea ce se prezintă publicului de pe rețelele de socializare este o formulă bine coaptă care are scopul de a vinde. Fie capital de imagine, fie produse concrete.Mă las convinsă, dar nu până la capăt. Înainte de a-i scrie pentru a o întreba dacă ar vrea să ne vedem la o oră de vorbă, îmi conturasem deja o imagine despre ea, reieșind din textele pe care le scrisese și pe care le citisem. Mi-am imaginat-o veselă, deschisă și capabilă să rostească multe cuvinte pe minut. Am înțeles că nu-i plac deloc metaforele, că are o pasiune pentru verdele spus direct în ochi și că își știe prețul.