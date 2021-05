Snap lansează prima pereche de ochelari pentru realitatea augmentată

15:00

Artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko, care ne reprezintă în acest an țara la concursul Eurovision 2021 a reușit să treacă în marea finală.Cu puțin timp în urmă a avut loc și tragerea la sorți iar interpreta va ieși sub numărul 14 pe scena de la Rotterdam în data de 22 mai.”Sîntem în finală! Încă nu-mi vine să cred că am reușit să doborîm recordul cu cea mai lungă notă din istor