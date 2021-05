Nici extrovertit, dar nici introvertit? 5 semne că poţi să fii ambivert

12:30

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a făcut o declarație surprinzătoare la postul de televiziune Jurnal TV. În contextul certurilor din sânul partidului despre care vorbesc mai multe surse, Diacov a declarat că are oamenii săi în PDM. „Eu am oamenii mei în partid, adică cum, nu sună așa frumos, am oameni care au […] Articolul VIDEO// Dumitru Diacov transmite mesaje? „Eu am oamenii mei în PDM” apare prima dată în sinteza.org.