Optul lui Cavcaliuc, termenul de 72 de ore și o Natalie Albot cu 0,7 grame de marijuana pe Aeroport: Când, cum și de ce acum? (VIDEO, DOC)

Deja mai bine de un an luptăm împotriva pandemiei, un an de pierderi, un an de presiune asupra sistemului de sănătate, un an plin de provocări. Echipa Teatrului Național Eugene Ionesco este solidară cu medicii, și în aceste zile, astăzi și mâine, va prezenta spectacolul O ISTORIE FOARTE SIMPLĂ pentru medici, în semn de recunoștință pentru munca depusă în această perioadă grea de pandemie.