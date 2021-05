Moldova s-a calificat în finala Eurovision 2021! Vezi prestația Nataliei Gordienko

09:50

O bucată gigantică de gheață s-a rupt de calota Antarcticii, devenind cel mai mare ghețar plutitor din lume Agenția Spațială Europeană raportează că o bucată gigantică de gheață s-a rupt de calota Antarcticii, devenind cel mai mare ghețar plutitor din lume. Este de patru ori mai mare decât New Yorkul. Botezat de către oamenii de știință cu codul A-76, noul aisberg a fost reperat în imaginile satelitare capturate de misiunea Copernicus Sentinel-1. Are o suprafață de 4.320 km pătrați, dar are o fo...