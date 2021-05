CEO-ul TikTok demisionează din funcție și trece la un alt rol. Cine îi va lua locul

15:10

Prețul criptomonedei a scăzut astăzi sub 40.000 de dolari pentru prima dată în 14 săptămâni, scrie CNBC. Moneda digitală a scăzut cu peste 13% pentru a atinge un minim intraday de 38.585,86 USD în jurul orei 12:54 a.m. ET, potrivit datelor CoinDesk. A fost cel mai scăzut nivel de la 9 februarie, ultima dată când […]