Poveștile copiilor din Gaza: ”Nu am auzit altceva decât explozii”

Realitate cutremurătoare în zona de conflict din Israel. Imaginile care ajung în internet arată copii și maturi însângerați și plini de durere. Părinții încearcă să-și salveze micuții răniți, iar alți copii stau morți printre ruine. „De când m-am născut, nu am auzit altceva decât explozii. Nu am cunoscut niciodată fericirea, copiii mor și mor!” Este […] Articolul Poveștile copiilor din Gaza: ”Nu am auzit altceva decât explozii” apare prima dată în SafeNews.

