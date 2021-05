Propunere la Chișinău: Implementarea proiectului „Alianța Interstatală România–Republica Moldova”

16:50

Regiunea transnistreană trebuie să se afle sub controlul administrativ al Chișinăului. Declarații în acest sens au fost făcute de către Dereck Hogan, ambasadorul SUA în Republica Moldova, care a mai adăugat că Statele Unite ale Americii acordă o mare atenție rezolvării acestui conflict. „Rezolvarea conflictului transnistrean joacă un rol important în politica SUA cu privire la Republica Moldova. Noi credem în mod profund că Transnistria trebuie să se afle sub controlul administrativ al Chișinăului, al Guvernului Republicii Moldova. Noi susținem reintegrarea totală a Transnistriei în Republica Moldova. Sunt doi factori importanți care ar contribui la realizarea acestui fapt. Primul se referă la o consolidare unei abordări în Republica Moldova, întrucât în dreapta Nistrului am văzut că sunt multe abordări, dar cred că trebuie să se formeze o singură strategie. Acum aproximativ doi ani am observat o asemenea încercare. Atunci când doamna Maia Sandu a fost prim-ministru, iar colegii ei din guvernare au încercat să formuleze o strategie care să unească toate partidele parlamentare. Am văzut la Chișinău această încercare de a forma o singură politică față de problema transnistreană”, a declarat Dereck Hogan în cadrul unei discuții cu studenţii Facultăţii de Relaţii Internaţionale de la Universitatea de Stat din Moldova. Potrivit ambasadorului SUA la Chișinău, dacă după alegerile parlamentare anticipate din R. Moldova se va forma un guvern care va avea susținerea majorității în Parlament, atunci se va putea impulsiona rezolvarea conflictului de pe Nistru. Totodată, Dereck Hogan a amintit că lă sfârșitul lunii mai, este programată o întâlnire în formatul „5+2” pentru a discuta „despre cum putem relansa dialogul între Tiraspol și Chișinău”. „Sper că în acest an vom vedea mai multă dinamică în rezolvarea acestui conflict”, a punctat ambasadorul SUA la Chișinău. Menționăm că formatul „5+2” include reprezentanții părților – Republica Moldova și regiunea transnistreană, mediatorii – OSCE, Federația Rusă și Ucraina și observatorii – UE și SUA. Articolul Ambasadorul SUA în R. Moldova: Regiunea transnistreană trebuie să se afle sub controlul administrativ al Chișinăului apare prima dată în InfoPrut.