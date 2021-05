VIDEO // Un candidat la parlamentare a fost prins cu narcotice pe Aeroportul Chișinău. Acesta are la dispoziție 72 h pentru a se retrage

14:40

Blocul comuniștilor și al socialiștilor are toate șansele de a obține o majoritate în viitorul Parlament. Opinia a fost expusă de către ex-președintele țării, liderul PCRM, Vladimir Voronin la postul public de televiziune, informează Politics.md „Noi am dori ca blocul comuniștilor și al socialiștilor să fie votat, ca noi să avem cel puțin majoritate parlamentară [...] Articolul Voronin: Blocul comuniștilor și al socialiștilor are toate șansele de a obține o majoritate în Parlament apare prima dată în Telegraph Moldova.