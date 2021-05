Meteo, 19 Mai

22:40

Clubul River Plate a anunţat că deşi a respectat toate protocoalele are 25 de cazuri de infectare cu coronavirus. Gruparea a precizat că de când a revenit la antrenamente, echipa a ales să stea la hoteluri unde fiecare persoană avea camera sa, unde au existat “bule” şi măsuri de igienă îmbunătăţite. În plus, echipa a luat măsuri la transportul aerian şi pe cale terestră, jucătorii şi staful tehnic au fost testaţi de numeroase ori, chiar mai mult decât se cerea. În plus, în zilele de meci s-au luat măsuri speciale, reducându-se la minim numărul persoanelor implicate în fiecare activitate. River Plate a menţionat că se va adapta regulamentului, conform căruia atât timp cât există cel puţin şapte jucători apţi de pe lista prezentată echipa trebuie să se prezinte pentru a juca, în caz contrar riscând sancţiuni.