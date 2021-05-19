+18! NO COMMENT: К нам едет Моргенштерн

12:10

«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?! Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг до конца перед священной матерью-Родиной». В. С. Гроссман, писатель.