Un candidat de pe lista PAS, implicat într-un conflict de interese

10:50

Totuși, în cadrul unei emisiuni politice de la postul de televiziune N4, Durleșteanu a dezvăluit că ar fi purtat discuții și ar fi primit propuneri, de la mai multe partide politice.„Pot să zic că nu unul, au fost câteva, unul care am intrat în discuții mai profunde. Înainte de Partidul Legii și Dreptății a fost Partidul Verde Ecologist”, a declarat Mariana Durleșteanu.La fel, ex-candidatul la funcția de Prim-ministru a ținut să menționeze că reprezentanții Partidului Verde Ecologist, în frunte cu Președintele formațiunii, Vitalie Marinuța, i-ar fi propus ca în echipa PVE să fie încadrat și fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba.„Noi am făcut un schimb de opinii (n.r. Vitalie Marinuța), viziuni, însă când am văzut că se propune cumva, încadrarea domnului Alaiba, în echipă, eu am fost un pic așa, sincer, derutată pentru că cu acest personaj, nicicum nu mă pot asocia.