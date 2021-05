Construcția drumului de acces către podul peste râul Nistru este în faza studiului de fezabilitate. Acesta va avea o lungime de cinci kilometri

12:15

Continuăm proiectul de orientare în carieră „Dacă rămân acasă, merg la...”, iar în această săptămână, vom discuta despre unul dintre cele mai populare domenii al secolului XXI – IT (pe lung: Tehnologia Informației). Se zice că anume specialitățile IT reprezintă viitorul și într-adevăr, într-o eră a tehnologizării, practic în orice domeniu fie că e medicină, fie că e educație sau chiar agricultură este nevoie de un specialist care cunoaște cum să manevreze cu tehnologiile informaționale. Așadar, dacă te numeri printre cei care vor să îmbrățișeze o astfel de specialitate după absolvirea liceului, îți propun să vedem împreună ce ne oferă universitățile din Moldova la acest capitol. Articolul La ce universitate, cât costă și ce voi învăța? Tot ce trebuie să știi dacă vrei să studiezi domeniul IT în Moldova apare prima dată în #diez.