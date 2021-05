A fost lansată integral etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19. Toți doritorii pot beneficia de vaccin începând de astăzi

17:50

Astăzi, viceprim-ministrul în exercițiu Olga Cebotari a participat în calitate de vorbitor la sesiunea cu tematica „Eforturi incluzive susținute de OSCE în rezolvarea conflictelor, cu accent pe procesele de nivel 1", desfășurată în cadrul Seminarului privind Ciclul Conflictului cu genericul "Ten years after Vilnius – Advancing an inclusive 'whole-of-OSCE' approach to prevent violent conflict and [...]