Eveniment astronomic: NASA anunță că pe 26 mai se va putea vedea pe cer o Superlună roșiatică

Record de decese în rândul copiilor cu COVID în Brazilia; Cum explică medicii numărul mare de forme grave Copiii din Brazilia mor într-un număr mult mai mare din cauza virusului Covid-19 decât în alte țări. În statul sud american au fost înregistrate peste 800 de decese în rândul copiilor cu vârsta de sub șase ani. Din cele 434.000 de decese provocate de COVID în Brazilia, 832 au fost înregistrate la copii cu vârsta sub 6 ani, potrivit New York Times care citează datele oficiale publicate de min...