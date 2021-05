Ministerul Sănătății anunță lansarea integrală a etapei a III de vaccinare împotriva COVID-19

12:10

Procurorul general din New York a schimbat încadrarea anchetei companiei lui Donald Trump de la civil la penal, informează Reuters. Letitia James, procurorul general din New York, a investigat dacă Organizația Trump poate fi pusă sub acuzare pentru fals în acte. Compania fostului președinte ar fi „umflat” valorile proprietăților pentru a asigura împrumuturi și a obține […] Articolul Compania lui Donald Trump este anchetată penal. Procurorii din New York și Manhattan lucrează împreună la caz apare prima dată în NewsIN.