ALOCAȚIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂȘIT 1 770 MILIARDE DE LEI (100,5 MILIOANE DE DOLARI)

Infotag, 19 mai 2021 12:30

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