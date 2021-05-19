ALOCAȚIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂȘIT 1 770 MILIARDE DE LEI (100,5 MILIOANE DE DOLARI)
Infotag, 19 mai 2021 12:30
ALOCAȚIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂȘIT 1 770 MILIARDE DE LEI (100,5 MILIOANE DE DOLARI)
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ALOCAȚIILE BUGETARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI FONDULUI SOCIAL AU DEPĂȘIT 1 770 MILIARDE DE LEI (100,5 MILIOANE DE DOLARI) # Infotag
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CU PRILEJUL ZILEI EUROPEI, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA A PRIMIT ORDINUL DE ONOARE # Infotag
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR VA CONTINUA CONSULTĂRILE CU SOCIALIȘTI PRIVIND CREAREA BLOCULUI ELECTORAL # Infotag
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ÎN PERIOADA IANUARIE - APRILIE 2021, VENITURILE ÎNCASATE LA BUGET AU FOST CU PESTE 14,6 MILIARDE DE LEI MAI MULT, FIIND ÎN CREŞTERE CU 17% # Infotag
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30 aprilie 2021
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27 aprilie 2021
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ÎN TRANSNISTRIA AU FOST LIVRATE 31 DE MII DE DOZE „SPUTNIK-V”, DAR VACCINAREA ESTE DEOCAMDATĂ AMÂNATĂ # Infotag
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AMBASADORUL CHINEZ: CHINA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN LUPTA CONTRA PANDEMIEI COVID-19 # Infotag
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ŞEFUL MAEIE VA VIZITA VIENA PENTRU A STIMULA DIALOGUL MOLDO-AUSTRIAC
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SHERIFF CU 80 DE PUNCTE DIN 87 POSIBILE ŢINE ÎNTÂIETATEA ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL DIN MOLDOVA # Infotag
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PROCURATURA GENERALĂ VA EXAMINA ÎN ORDINE PRIORITARĂ SOLICITAREA A DOI DEPUTAȚI CU PRIVIRE LA PRESUPUSELE ACTE DE UZURPARE A PUTERII # Infotag
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LA BENDER, DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ DE TIMP, PENTRU PRIMA DATĂ A AVUT LOC O REUNIUNE DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR POLITICI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL # Infotag
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PROFITĂ DE OFERTA DE SĂRBĂTORI – CREDITE ÎN CONDIȚII PREFERENȚIALE
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