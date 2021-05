CRIMELE COMUNISMULUI: Primii președinți de colhoz au fost CRIMINALI ÎN SERIE

06:30

Din contactul cu persoanele care solicită să le explicăm numele, am înţeles că unii nu-şi dau seama de unde provine numele Rotaru, de parcă azi n-ar exista roţi. Alţii ne roagă să spunem care este forma corectă, actuală, a numelui respectiv, fiindcă circulă în formele Rotar, Rotari, Rotaru şi mai ales supără auzul forma aberantă Rótari. Numele Rotaru provine de la numele meşterului care făcea roţi – rotar. Se ştie că în trecut unicul mijloc de transport în gospodăria ţărănească era carul, căruţa şi în Ţară se călătorea cu trăsura, faetonul, cocia etc., care toate mergeau pe roţi făcute manual de către meşterii rotari. De aceea în fiecare sat exista un rotar, iar în unele sate şi câte doi rotari. La 1774, în ţin. Orhei – Lăpuşna multe persoane sunt identificate cu numele meseriei: rotar, butnar, ciobotar, cojocar, croitor, pâslar, plugar etc., etc. şi toate acestea erau determinative, nu erau încă nume de familie. Ca nume de familie este înregistrat numai Roată: Constantin Roată din Gheţeoani.