O companie petrolieră din R. Moldova a majorat prețurile la carburanți

Terra găzduieşte circa 50 de miliarde de păsări, aproape de şase ori mai mult decât numărul oamenilor, potrivit unei estimări realizate de oameni de ştiinţă australieni şi publicată în revista Proceedings of the US National Academy of Sciences, informează DPA. O echipă condusă de William Cornwell de la University of New South Wales (UNSW) din