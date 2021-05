PCRM și PSRM și-au consolidat forțele în cadrul Blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor din dragostea față de țară

17:10

Indivizii au defectat stația de pompare a apei, au scos țeava și filtrul din lacul de acumulare și au atacat unul dintre proprietarii terenului pe nume Ion.„Aseară mergeam la depozit în Pelinei, pe drum văd la pompe cum veneau niște bărbați și stricau. Am mers încolo. Când mă apropii de baraj, văd ca nu e băiatul meu (paznicul n.r), dar sunt alții. „Vă omor”, „vă omor” strigau și când au început să iasă mai mulți… eu m-am speriat”, a povestit Ion.Totodată, bărbatul a spus că a recunoscut în mulțime doi consilieri din sat, dar și pe primarul comunei Tudor Luca (PAS), care ar participa activ la vandalizarea stației sale de pompare.„Erau doi consilieri, Loghin Viorel, Cercel Ion și primarul, și cetățeni din sat, vreo 30, asta cât am dovedit să văd, că nu am stat să-mi dea în cap cu bâta ceea. Dacă mă dădeam jos din mașină era praf din mine, aveau niște bastoane mari, înarmați ca la război…”, a mai spus Ion.