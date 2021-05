Fiecare al doilea moldovean suferă de hipertensiune arterială, arată un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății

13:40

Nicoleta Adam: „Am avut Covid într-o formă ușoară acum un an și m-am gândit că ar fi bine să mă imunizez și să știu că nu voi mai trece prin acest virus. M-am vaccinat acum zece zile cu prima doză de Astrazeneca. Sunt o norocoasă, nu am avut dureri de cap, nu am avut febră. Imunizându-ne în masă, împreună vom învinge acest virus”