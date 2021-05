Gazprom a dat în judecată MoldovaGaz pentru a-și recupera o datorie de 371 milioane dolari, pentru gazul consumat în 2018

13:40

Este foarte cunoscut faptul că în fotbalul mare cine nu are o condiţie fizică bună nu va fi băgat pe teren. Însă, în China condiţia fizică nu contează dacă tatăl tău este patronul. Zibo Cuju este o formaţie din a doua ligă chineză şi aceasta a fost cumpărată recent de un milionar, He Shihua. Omul de afaceri a venit cu gânduri mari şi are ca aobiectiv intrarea în prima ligă chineză. Motivul principal pentru care milionarul a luat decizia de a înveşti în fotbal este din cauza fiului său, scrie bzi.ro.