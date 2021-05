Șor, condamnat de prima instanță la 7,5 ani de pușcărie: „Ca să învingem corupția avem nevoie de judecători aleși de cetățeni”

16:40

Reprezentanții Partidului Șor au venit la Comisia Electorală Centrală să depună documentele pentru înregistrarea în cursa electorală. „Din numele domnului prețedinte Ilan Șor, am venit în calitate de reprezentant și am depus actele noastre ca să participăm în alegeri. Am venit în prima zi, ca să avem mai mult timp să discutăm cu cetățenii noștri. […]